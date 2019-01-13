Интервью с певицей Alyosha о творчестве и личном: певица стала главной героиней свежего выпуска журнала “Отдохни!”.

"У человека есть много желаний, но всегда есть самое сильное" - интервью с певицей Alyosha instagram.com/alyoshasinger

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Прошлый год принёс в карьеру певицы Alyosha очень много изменений, и главное из них - полная смена команды. Но исполнительница взяла себе за

правило: если ты отдаёшься своему делу на полную, то оно обязательно принесёт успех! 13 февраля Alyosha отправилась во всеукраинский тур “Поруч”, который охватит 22 города:

Тур мы готовили достаточно долго, в нём много новых песен. Никаких особенных постановок или шоу. У нас просто настоящая музыка, настоящие песни, потому что это не просто дискотека или развлечение, это — поток информации и общение. То, что мы давно хотели сделать! Для всех поклонников мы стараемся сделать каждую песню красивой, чтобы она понравилась и запомнилась, - говорит Alyosha.

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Alyosha не относится к тем артистам, которые щепетильно утаивают подробности личной жизни. Певица не скрывает: она счастлива в браке с фронтменом группы “Антитіла” Тарасом Тополей, с которым воспитывает двух сынишек - Романа и Марка. Один из ключевых вопросов, который “сопровождает” исполнительницу и на интервью, и в общении с поклонниками в социальных сетях, - как ей успешно удаётся совмещать активную карьеру и материнство. Alyosha откровенно и честно заявляет: главное — это желание!

Читай также: Катя Осадчая показала, как вырос ее старший сын от первого брака Я думаю, что для любого человека, который выбрал своё занятие по жизни, дети никогда не будут помехой. У человека есть много желаний, но всегда есть самое сильное, ради которого он может начать действовать. У меня есть много желаний, но быть вместе с музыкой — самое сильное.

Поэтому я делаю всё, что от меня зависит, для того, чтобы его исполнить.

Оно не придумано, оно просто со мной с самого детства, оно управляет мной — и я не могу ничего с этим поделать. Это задача моей жизни. А успевать с детьми — тоже моё большое желание, потому что у меня есть очень большая любовь. Она помогает сохранять нашу семью вместе, сохранять отношения и успевать заниматься музыкой, - говорит Alyosha.

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