Создатели фильма "Давай танцуй" запустили национальный танцевальный конкурс

Премьера фильма “Давай танцуй“ состоится 21 марта 2019 года.

Первый украинский танцевальный экшн “Давай танцуй“ выйдет в прокат 21 марта 2019 года. Продюсеры подготовили подарок для поклонников танца - съемку в финальной сцене фильма!

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Создатели украинского фильма “Давай танцуй“ запустили национальный танцевальный конкурс.

“Мы специально готовим съемку одной уникальной сцены! Любой желающий, кто выложит свое танцевальное видео под песню Open Kids “Назавжди“ с хэштегами #хочу_в_кiно #давай_танцюй #kyivstar4g может выиграть приз - участие в съемке финальной сцены фильма 10 марта в Киеве!“ - говорит продюсер фильма Сергей Розвадовский.

Жюри конкурса станут: Молодежная группа Open Kids, хореограф-постановщик Женя Кот, главный герой фильма “Давай танцуй“ Денис Реконвальд, актриса сериала “Школа“ Лиза Василенко и юные блогеры Two Sisters.

Жюри конкурса так же примут участие в масштабной массовой съемке финальной сцены фильма, в которой примут участие 50 победителей национального отбора конкурса.

“Изучая рынок, мы поняли, что в стране сотни тысяч людей увлечены танцами - и нахождение в танцевальной культуре - это альтернатива улице и всему нехорошему, что можно на ней найти. Танцевальная культура для меня - культура мира“ - говорит продюсер фильма Сергей Розвадовский.

Фильм снят в жанре экшн. Поэтому, кроме танцев, важную роль на площадке играла команда профессиональных постановщиков трюков, которые работали в таких международных проектах, как “300 спартанцев“.

“Были задачи, с которыми мы сталкивались впервые - говорит постановщик трюков фильма Дмитрий Рудый, - Например, в фильме была реализована сцена падения главного героя на картинге с третьего этажа недостроенного дома. Для неё, нашей командой каскадеров STUNTALOT crew был создан 1 километр тросов! Сцену готовили 3 суток, длился трюк 1 секунду“.

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Музыка в танцевальном молодежном кино так же занимает особенное место. Ведь она должна “качать“, создатели фильма обещают, что под нее захочется танцевать каждому. Ведь музыкальным саунд продюсером и композитором фильма стал Monatik (Дима Монатик). Ребята писали музыку к фильму больше года. Был написан целый альбом. Например, такие хиты, как “Витамин D“, “То, от чего без ума“ были созданы для фильма “Давай танцуй“.

“Этот фильм открывает новые лица, новые украинские таланты, которые действительно очень старались, создавая эту ленту, передать настроение, которое задумывали авторы. Искренне надеемся, что музыка сумела подчеркнуть все то, что должно было произойти в картине, ведь ее главная миссия – создать правильную атмосферу. Особенно когда речь идет о танцах“ - говорит Дмитрий Монатик.

"Давай танцуй" Пресс-служба

Так же в фильме зрители услышат музыку таких исполнителей, как Open Kids, The Hardkiss, “Сальто назад“ а также музыканта ROZHDEN.

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Сюжет фильма: Талантливый молодой танцор Никита приезжает в Киев для участия в грандиозном танцевальном турнире. Для него участие в проекте – больше, чем хобби и развлечение. Он должен победить, чтобы помочь родному брату собрать необходимые деньги на операцию. Парень должен выложиться на полную, чтобы обойти крутых соперников. Но самым большим испытанием становится любовь, которую он встречает на танцполе. Одержать победу оказывается не так просто.

Актеры (главные): Денис Реконвальд, Валентина Войтенко (финалист украинского шоу “Танцуют все!“), Роман Чухманенко, Дмитрий Фрид, Александр Мельник, Максим Дзюняк, Римма Зюбина

Актеры (второстепенные): Сергей Розвадовский, Данил Цыганков, Яков Кучеревский, Михаил Федорченко, Ив Ботоку, Саманта Доду, Бег Бро, Олег Роменский, Александр Пикалов.

Напомним, ранее солистка группы “The Hardkiss“ анонсировала выход нового клипа.