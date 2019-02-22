Google выпустил новый дудл в честь дня рождения Стива Ирвина
Сегодня, 22 февраля, Google подготовил новый дудл ко дню рождения известного австралийского тележурналиста Стива Ирвина. На стартовой странице поисковика Google появились слайды о жизни и работе Стива Ирвина.
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Отметим, что Ирвин был защитником дикой природы и много лет работал в австралийском зоопарке. На телевидении стал известным благодаря телесериалу “Охотник на крокодилов“.
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Стив Ирвин вырос в семье защитников природы. И еще в детстве вместе с родителями ловил крокодилов для их парка рептилий.
В 1991 году Ирвин начал съемки своего сериала “Охотник на крокодилов“, который стал популярным во всем мире.
Кроме того, тележурналист снимал документальные фильмы о дикой природе, за которые его отметили премией.
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Ирвин часто попадал опасные для жизни ситуации. У него было много ранений, полученных при контактах с дикими животными.
Защитник природы погиб 4 сентября 2006 года во время съемок программы “Ocean's Deadliest“. Стива Ирвина ударил в грудь скат-хвостокол. Этот удар попал точно в сердце.
Напомним, ранее свой 73-й день рождения мог бы отметить британский актер Алан Рикман.
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