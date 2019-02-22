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Google выпустил новый дудл в честь дня рождения Стива Ирвина

Комментариев: 1
22 февраля австралийскому натуралисту и тележурналисту исполнилось бы 57 лет.
Google выпустил новый дудл в честь дня рождения Стива Ирвина
Google выпустил новый дудл в честь дня рождения Стива Ирвина
Getty images

Сегодня, 22 февраля, Google подготовил новый  дудл ко дню рождения известного австралийского тележурналиста Стива Ирвина. На стартовой странице поисковика Google появились слайды о жизни и работе Стива Ирвина. 

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Отметим, что Ирвин был защитником дикой природы и много лет работал  в австралийском зоопарке.  На телевидении стал известным благодаря телесериалу “Охотник на крокодилов“.

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Стив Ирвин вырос в семье защитников природы. И еще в детстве вместе с родителями ловил крокодилов для их парка рептилий.

В 1991 году Ирвин начал съемки своего сериала “Охотник на крокодилов“, который стал популярным во всем мире.

Кроме того, тележурналист снимал документальные фильмы о дикой природе,  за которые его отметили премией.

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Ирвин часто попадал опасные для жизни ситуации. У него было много ранений, полученных при контактах с дикими животными.

Защитник природы погиб 4 сентября 2006 года во время съемок программы “Ocean's Deadliest“. Стива Ирвина ударил в грудь скат-хвостокол. Этот удар попал точно в сердце. 

Напомним, ранее свой 73-й день рождения мог бы отметить британский актер Алан Рикман.

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Теги: Стив Ирвин, Google Doodle
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Источник: Ivona.bigmir.net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Boxerogos    22.02.2019, 16:54
Оценка:  0
Boxerogos
А я и думаю что это за крокодил в поисковике...Вечная память Человеку!
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