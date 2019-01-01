"Следствие ведут экстрасенсы": женщина из того света не дает жизни молодой семье

Зрителей ждет крайне необычное расследование.

24 февраля в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят две премьерные серии проекта “Следствие ведут экстрасенсы“, посвященные мистической любви.

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В первом выпуске Жанна Шулакова и Ярослава Федорова попытаются помочь 23-летней Анне Татуревич из Одессы, которая убеждена, что ее жизни и семейному счастью грозит опасность из потустороннего мира!

В последнее время жизнь 23-летней Анны Татуревич превратилась в настоящий ад.

“Я не сплю по ночам, постоянно чувствую, что возле меня кто-то стоит, дышит, трогает меня“, – призналась девушка.

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То, что рассказала экстрасенсам Анна, шокировало всю команду! Недавно они с мужем возвращались с работы домой, как вдруг девушка увидела темный силуэт. В этот момент неожиданно сами по себе распахнулись двери автомобиля – и Анна вылетела на ходу просто на глазах у супруга! Она уверена, что это произошло не случайно – ее кто-то вытолкнул. Врачи отметили, что девушка выжила чудом.

За расследование этой истории возьмутся сильнейшие экстрасенсы – Жанна Шулакова и Ярослава Федорова. Жанне приснится сон: мертвая женщина с огромными разъяренными псами. Ее же видела во сне и сама Анна…

Ярослава Федорова Пресс-служба

“Мы тогда и не подозревали, кто эта мертвая женщина! Какую ужасную охоту из того света она открыла! И сколько жертв уже на ее счету…Мне пришло ужасное видение. Я увидела полностью окровавленного мужчину. Его убили. И возле него стояла какая-то женщина с ножом“, – шокировала Жанна Шулакова.

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Больше всего на свете Анна мечтает стать мамой, жить в любви и спокойствии со своей семьей. Однако забеременеть у нее не получается, хоть по медицинским показаниям у пары проблем быть не должно… Ярослава Федорова отметит, что виной тому – потусторонняя сила.

Следствие ведут экстрасенсы Пресс-служба

Кто же эта женщина с черными псами, почему она желает смерти несчастной Анне и смогут ли экстрасенсы помочь семье – узнайте в это воскресенье, 24 февраля в 19:00, на СТБ.

Напомним, ранее стало известно, что участница “Топ-модель по-украински“ будет искать любовь на “Холостяке“.