"Говорить Україна" помогла девушке найти мать, которая выбросила ее с пятого этажа

16-летная девочка впервые встретится с матерью, которая выбросила дочь с пятого этажа.

В новом выпуске ток-шоу “Говорить Україна“ с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят в эту пятницу, 22 февраля, в 19:45 на телеканале “Украина“, развернется настоящая семейная драма. Женщина, которая выбросила маленькую дочь с пятого этажа, впервые встретится с ней за многие годы.

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48-летняя Елена из Днепропетровской области, которая имеет 16 приемных детей, в ток-шоу “Говорить Україна“ пришла отыскать биологическую маму дочери Даши.

16-летняя девушка уже 12 лет живет в приемной семье. Даша с детства имела изуродованное лицо. Когда пришла в новую семью, не могла терпеть мужчин и боялась встречи с родной мамой, которая выбросила ее ребенком с пятого этажа.

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Единственная, кто заботился о маленькой Даше в то время, была пожилая соседка, с которой ей не позволяла видеться мама. Однажды к матери пришла компания с выпивкой. Они разложили закуску на столе, а ребенок был голоден, пришел на кухню, а когда тот сказал, что хочет есть - его ударил сильно по лицу один из мужчин. Даша расплакалась и убежала к соседке, а через несколько часов пришла мать забрала девочку и дома снова на нее накричала и побила.

В следующий раз, когда мама узнала, что Даша ходила снова к соседке, так разозлилась, что выбросила ребенка с балкона с 5 этажа.

“Мне очень повезло, что я упала на куст сирени, который спас мне жизнь. Именно тогда кто-то вышел из подъезда, увидел это и вызвал скорую. После этого меня забрали в больницу, а потом уже в детский дом. Там я провела год, и жизнь моя лучше не стала“, - вспоминает Даша и добавляет, - Я действительно хочу увидеть мать для того, чтобы поблагодарить, что не убила меня, сделав аборт, а оставила жить. И хочу спросить ее, за что она так со мной поступала. И может у меня есть братья или сестры, которым не так повезло как мне, может им нужна помощь“.

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Журналистам ток-шоу “Говорить Україна“ удалось найти тетю Даши, которая все это время наблюдала за ней тайно через соцсети, сводную сестру девушки и мать, для которой девушка приготовила подарок. Даша принесла матери сиреневую ветку, чтобы напомнить, как та поступила с ней в детстве.

“Все эти годы я хотела найти Дашу и попросить прощения за то, что я была плохой матерью, за то, что мой ребенок пережил то, что не должны переживать дети в ее возрасте. Я очень жалею, что тогда не смогла взять себя в руки и не спасла ее. Почему не искала? Боялась, как она отреагирует на меня. Тем более, сестра рассказывала, что Дашу удочерила очень хорошая семья, и я была уверена в ее безопасности. Я хочу поблагодарить Елену за то, что моя дочь знала, что такое материнская любовь!“, - заявила в студии канала “Украина“ настоящая мать Даши.

Родные мамы Даши рассказали, что из-за ужасных условий у нее забрали вторую дочку. Сейчас девочке 5 лет, и она находится в приюте.

Напомним, ранее Канал “Украина“ приступил к съемкам фильма “Замок на песке“.