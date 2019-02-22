Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Нацотбор на "Евровидение-2019": Джамала и Bilal Hassani выступят в финале

Комментариев: 1
В финале Национального отбора на "Евровидение" споют Джамала и представитель Франции Bilal Hassani.
Нацотбор на "Евровидение-2019": Джамала и Bilal Hassani выступят в финале
Нацотбор на "Евровидение-2019": Джамала и Bilal Hassani выступят в финале
instagram.com/eurovision.ua

Уже в эту субботу в 19:00 на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ состоится самое громкое событие весны – финал Национального отбора на Евровидение-2019. Кто из шестерки финалистов отправится в Тель-Авив, определят совместно зрители и члены жюри. А пока представители компании PWC будут подсчитывать голоса, в шоу результатов состоятся сразу два выступления – Джамалы и одного из фаворитов этого года по мнению букмекеров, представителя Франции Bilal Hassani.

Читай также: KAZKA решила реабилитироваться перед фанатами - получилось или нет (с видео)

Член жюри Национального отбора Джамала представит премьеру своего сингла Solo. Песня написана тремя американскими сонграйтерами во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в Top 5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.

Джамала
Джамала
Пресс-служба

- Я очень рада, что смогу представить свою новую песню Solo именно в финале Национального отбора на Евровидение. Это будет не только телевизионная премьера, но и первое исполнение этой песни вживую. Учитывая, что в прошлом году я точно также впервые пела “Крила” в финале отбора, это становится замечательной традицией. Надеюсь, песня понравится телезрителям, - поделилась певица.

Читай также: Верка Сердючка выступит на “Евровидение-2019“

Представитель Франции – 19-летний музыкант Билал Хассани – приобрел популярность благодаря своему блогу на YouTube и участию во французской версии вокального шоу The Voice Kids. На сцене украинского отбора он исполнит свою конкурсную песню Roi (Король), в создании которой участвовали прошлогодние представители Франции на Евровидении - дуэт Madame Monsieur.

Список всех участников финала Нацотбора на “Евровидение-2019“ можно посмотреть здесь.

Поделись:
Теги: Нацотбор Евровидения 2019 в Украине, Джамала, Bilal Hassani, Евровидение 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  22.02.2019, 13:55
Оценка:  0
pусский
Пёрну ей в микрофон!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь