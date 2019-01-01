Дебют в дубляже: Лидия Таран посетила премьеру мультфильма

Звезды 1+1 поздравили Лидию Таран с дебютом в дубляже.

На днях в Киеве состоялся премьерный показ долгожданной серии приключенческого мультфильма “Як приборкати дракона-3: Прихований світ“.

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Ведущая ТСН, куратор благотворительного проекта “Здійсни мрію“ Лидия Таран озвучила новую героиню мультфильма - Гризельду, завоевательницу, которая мечтает приручить дракона. На событие Таран пришла со своей 12-летней дочерью Василисой.

Одними из первых увидеть мультфильм и поддержать коллегу пришли звезды канала 1+1 - Неля Шовкопляс с сыновьями-близнецами Тимофеем и Матвеем, Валентина Хамайко с дочерьми Соломией, Мирославой и наименьшим сыном Андрюшей, которому недавно исполнилось два месяца, Александр Попов, Маричка Падалко с дочерьми Машей и Катей, Святослав Гринчук с женой Кристиной и дочерью Дзвинкой, Алексей Душка с женой Еленой и дочерью Дашей, Соломия Витвицкая с крестниками.

“Для меня роль Гризельды - это первый опыт дубляжа. Я согласилась озвучивать героиню мультфильма “Як приборкати дракона-3: Прихований світ“ ради подопечной нашего проекта “Здійсни мрію“ Аниты Горват. Девочке 4 года и она очень любит драконов, хочет полетать на них. Для нашего арт-марафона #моядитячамрія она нарисовала себя возле дракона. И мы с командой делаем все возможное, чтобы осуществить ее мечту. Мое участие в дубляже - это только первый шаг к осуществлению мечты Аниты. Вскоре она встретится с настоящим огромным драконом. А как это будет - уже скоро мы расскажем в ТСН“, - поделилась Лидия Таран.

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На показ мультфильма также пришла и маленькая мечтательница Анита Горват с мамой. Она первой в Украине посмотрела мультфильм “Як приборкати дракона-3: Прихований світ“ еще утром перед премьерой. Девочка была в восторге от атмосферы премьерного показа, и вместе с Лидией Таран давала интервью Екатерине Осадчей. Аните очень понравилась шляпка телеведущей, на которой был синий дракон, поэтому Осадчая подарила его девочке.

Напомним, Катя Осадчая показала, как вырос ее старший сын от первого брака.