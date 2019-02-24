Оскар-2019: Полный список победителей премии
Полный список номинантов и победителей кинопремии “Оскар-2019“
Лучший фильм
Читай также: Оскар-2019: Назван лучший фильм года“Черная пантера“
- “Черный клановец“
- “Богемская рапсодия“
- “Фаворитка“
- “Зеленая книга“ (Победитель)
- “Рома“
- “Власть“
- “Звезда родилась“
Лучшая женская роль
- Леди Гага — “Звезда родилась“
- Гленн Клоуз — “Жена“
- Оливия Коулман — “Фаворитка“ (Победитель)
- Мелисса МакКарти — “Сможете ли вы меня простить?“
- Ялица Апарисио — “Рома“
Лучшая мужская роль
- Кристиан Бэйл — “Власть“
- Рами Малек — “Богемская рапсодия“ (Победитель)
- Брэдли Купер — “Звезда родилась“
- Уиллем Дефо — “Ван Гог. На пороге вечности“
- Вигго Мортенсен — “Зелёная книга“
Лучшая песня
Читай также: Оскар 2019: Лучшая актрисаAll the Stars — “Чёрная пантера“
- Shallow — “Звезда родилась“ (Победитель)
- I'll Fight — RBG
- The Place Where Lost Things Go — “Мэри Поппинс возвращается“
- When a Cowboy Trades His Spurs For Wings — “Баллада Бастера Скраггса“
Лучший анимационный фильм
- “Мирай из будущего“
- “Суперсемейка-2“
- “Остров собак“
- “Человек-паук: Через вселенные“ (Победитель)
- “Ральф против интернета“
Лучший режиссер
- Спайк Ли — “Черный клановец“
- Адама Маккей — “Власть“
- Павел Павликовский — “Холодная война“
- Альфонсо Куарон — “Рома“ (Победитель)
- Йоргос Лантимос — “Фаворитка“
Лучшая операторская работа
- “Холодная война“
- “Звезда родилась“
- “Фаворитка“
- “Рома“ (Победитель)
- Never Look Away
Лучшие спецэффекты
- “Мстители: Война бесконечности“
- “Первый человек“ (Победитель)
- “Первому игроку приготовиться“
- “Кристофер Робин“
- “Хан Соло: Звездные войны. Истории“
Лучший фильм на иностранном языке
- “Капернаум“
- “Холодная война“
- “Магазинные воришки“
- “Рома“ (Победитель)
- Never Look Away
Лучший звуковой монтаж
- “Чёрная пантера“
- “Богемская рапсодия“ (Победитель)
- “Тихое место“
- “Рома“
Лучший звук
- “Чёрная пантера“
- “Человек на Луне“
- “Рома“
- “Звезда родилась“
- “Богемская рапсодия“ (Победитель)
Лучший дизайн костюмов
- “Чёрная пантера“ (Победитель)
- “Фаворитка“
- “Две королевы“
Лучшая музыка к фильму
- “Чёрная пантера“ (Победитель)
- “Чёрный клановец“
- “Если Бил-стрит могла заговорить“
- “Остров собак“
- “Мэри Поппинс возвращается“
Лучший монтаж
- “Чёрный клановец“
- “Богемская рапсодия“ (Победитель)
- “Зелёная книга“
- “Власть“
Лучший анимационный короткометражный фильм
- Bao (Победитель)
- Late Afternoon
- One Small Step
- Weekends
Лучший короткометражный фильм
- Detainment
- Fauve
- Marguerette
- Skin (Победитель)
- Mother
Лучшая женская роль второго плана
- Эми Адамс (“Власть“)
- Марина де Тавира (“Рома“)
- Эмма Стоун (“Фаворитка“)
- Рэйчел Вайс (“Фаворитка“)
- Реджина Кинг (“Если Бил-стрит могла бы заговорить“) (Победитель)
Лучшая мужская роль второго плана
- Махершала Али (“Зеленая книга“) (Победитель)
- Адам Драйвер (“Черный клановец“)
- Сэм Эллиот (“Звезда родилась“)
- Ричард Грант (“Сможете ли вы меня простить?“)
- Сэм Рокуэлл (“Власть“)
- Почетные награды:
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Марвин Леви — американский публицист
Лало Шифрин — аргентинско-американский композитор
Сисели Тайсон — американская актриса
Лидеры по количеству номинаций:
Количество номинаций:
10: “Рома“, “Фаворитка“
8: “Звезда родилась“, “Власть“
7: “Чёрная пантера“
6: “Чёрный клановец“
5: “Богемская рапсодия“, “Зелёная книга“
4: “Мэри Поппинс возвращается“, “Человек на Луне“
3: “Сможете ли вы меня простить?“, “Если Бил-стрит могла бы заговорить“, “Баллада Бастера Скраггса“, “Холодная война“
2: “Остров собак“, “Две королевы“, “Работа без авторства“, “RBG“
Ранее мы писали, кто стал обладателем BAFTA-2019.
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