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Оскар-2019: Полный список победителей премии

Комментариев: 3
В Лос-Анджелесе состоялась кинопремия Оскар-2019.

Оскар-2019: Названы победители самой престижной кинопремии мира
Оскар-2019: Названы победители самой престижной кинопремии мира
instagram.com/theacademy
24 февраля состоялась 91-я церемония самой престижной кинопремии “Оскар-2019“. Объявление победителей прошло в Лос-Анджелесе в театре “Долби“. Впервые за 30 лет церемония вручения обошлась без ведущего.

Полный список номинантов и победителей кинопремии “Оскар-2019“

Лучший фильм

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    “Черная пантера“
  • “Черный клановец“
  • “Богемская рапсодия“
  • “Фаворитка“
  • “Зеленая книга“ (Победитель)
  • “Рома“
  • “Власть“
  • “Звезда родилась“

Лучшая женская роль

  • Леди Гага — “Звезда родилась“
  • Гленн Клоуз — “Жена“
  • Оливия Коулман — “Фаворитка“ (Победитель)
  • Мелисса МакКарти — “Сможете ли вы меня простить?“
  • Ялица Апарисио — “Рома“

Лучшая мужская роль

  • Кристиан Бэйл — “Власть“
  • Рами Малек — “Богемская рапсодия“ (Победитель)
  • Брэдли Купер — “Звезда родилась“
  • Уиллем Дефо — “Ван Гог. На пороге вечности“
  • Вигго Мортенсен — “Зелёная книга“

Лучшая песня

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    All the Stars — “Чёрная пантера“
  • Shallow — “Звезда родилась“ (Победитель)
  • I'll Fight — RBG
  • The Place Where Lost Things Go — “Мэри Поппинс возвращается“
  • When a Cowboy Trades His Spurs For Wings — “Баллада Бастера Скраггса“

Лучший анимационный фильм

  • “Мирай из будущего“
  • “Суперсемейка-2“
  • “Остров собак“
  • “Человек-паук: Через вселенные“ (Победитель)
  • “Ральф против интернета“

 

Лучший режиссер

  • Спайк Ли — “Черный клановец“
  • Адама Маккей — “Власть“
  • Павел Павликовский — “Холодная война“
  • Альфонсо Куарон — “Рома“ (Победитель)
  • Йоргос Лантимос — “Фаворитка“

Лучшая операторская работа

  • “Холодная война“
  • “Звезда родилась“
  • “Фаворитка“
  • “Рома“ (Победитель)
  • Never Look Away 

Лучшие спецэффекты

  • “Мстители: Война бесконечности“
  • “Первый человек“ (Победитель)
  • “Первому игроку приготовиться“
  • “Кристофер Робин“
  • “Хан Соло: Звездные войны. Истории“

Лучший фильм на иностранном языке

  • “Капернаум“
  • “Холодная война“
  • “Магазинные воришки“
  • “Рома“ (Победитель)
  • Never Look Away

Лучший звуковой монтаж

  • “Чёрная пантера“
  • “Богемская рапсодия“ (Победитель)
  • “Тихое место“
  • “Рома“

Лучший звук

  • “Чёрная пантера“
  • “Человек на Луне“
  • “Рома“
  • “Звезда родилась“
  • “Богемская рапсодия“ (Победитель)

Лучший дизайн костюмов

  • “Чёрная пантера“ (Победитель)
  • “Фаворитка“
  • “Две королевы“

Лучшая музыка к фильму

  • “Чёрная пантера“ (Победитель)
  • “Чёрный клановец“
  • “Если Бил-стрит могла заговорить“
  • “Остров собак“
  • “Мэри Поппинс возвращается“

Лучший монтаж

  • “Чёрный клановец“
  • “Богемская рапсодия“ (Победитель)
  • “Зелёная книга“
  • “Власть“

Лучший анимационный короткометражный фильм

  • Bao (Победитель)
  • Late Afternoon
  • One Small Step
  • Weekends 

Лучший короткометражный фильм

  • Detainment
  • Fauve
  • Marguerette
  • Skin (Победитель)
  • Mother

Лучшая женская роль второго плана

  • Эми Адамс (“Власть“)
  • Марина де Тавира (“Рома“)
  • Эмма Стоун (“Фаворитка“)
  • Рэйчел Вайс (“Фаворитка“)
  • Реджина Кинг (“Если Бил-стрит могла бы заговорить“) (Победитель)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Махершала Али (“Зеленая книга“) (Победитель)
  • Адам Драйвер (“Черный клановец“)
  • Сэм Эллиот (“Звезда родилась“)
  • Ричард Грант (“Сможете ли вы меня простить?“)
  • Сэм Рокуэлл (“Власть“)

  • Почетные награды: 

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Марвин Леви — американский публицист
Лало Шифрин — аргентинско-американский композитор
Сисели Тайсон — американская актриса

Лидеры по количеству номинаций:

Количество номинаций:

10: “Рома“, “Фаворитка“
8: “Звезда родилась“, “Власть“
7: “Чёрная пантера“
6: “Чёрный клановец“
5: “Богемская рапсодия“, “Зелёная книга“
4: “Мэри Поппинс возвращается“, “Человек на Луне“
3: “Сможете ли вы меня простить?“, “Если Бил-стрит могла бы заговорить“, “Баллада Бастера Скраггса“, “Холодная война“
2: “Остров собак“, “Две королевы“, “Работа без авторства“, “RBG“

Ранее мы писали, кто стал обладателем BAFTA-2019.

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Теги: Оскар 2019
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.02.2019, 23:00
Оценка:  0
гость
Так не назвали же еще! Самой церемонии не было. Что вы пишете?! Оставили пустые строки)
pусский  (аноним)  24.02.2019, 21:16
Оценка:  -1
pусский
Эти пидapacы наeбaли всех! Я пёрнул от негодования, блять!
гость  (аноним)  24.02.2019, 14:44
Оценка:  0
гость
"В Лос-Анджелесе назвали обладателей кинопремии "Оскар"-2019

НАЗВАЛИ, НО ВЫ НАМ НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТЕ ПОТОМУ ЧТО САМИ НЕ ЗНАЕТЕ?
АВТОРЫ, ВЫ ИДИОТЫ??
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