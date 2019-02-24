Оскар-2019: Полный список победителей премии

В Лос-Анджелесе состоялась кинопремия Оскар-2019.

Оскар-2019: Названы победители самой престижной кинопремии мира instagram.com/theacademy

24 февраля состоялась 91-я церемония самой престижной кинопремии “Оскар-2019“. Объявление победителей прошло в Лос-Анджелесе в театре “Долби“. Впервые за 30 лет церемония вручения обошлась без ведущего.

Полный список номинантов и победителей кинопремии “Оскар-2019“

Лучший фильм

Лучшая женская роль

Леди Гага — “Звезда родилась“

Гленн Клоуз — “Жена“

Оливия Коулман — “Фаворитка“ (Победитель)

Мелисса МакКарти — “Сможете ли вы меня простить?“

Ялица Апарисио — “Рома“

Лучшая мужская роль

Кристиан Бэйл — “Власть“

Рами Малек — “Богемская рапсодия“ (Победитель)

Брэдли Купер — “Звезда родилась“

Уиллем Дефо — “Ван Гог. На пороге вечности“

Вигго Мортенсен — “Зелёная книга“ Лучшая песня

Читай также: Оскар 2019: Лучшая актриса All the Stars — “Чёрная пантера“

All the Stars — “Чёрная пантера“ Shallow — “Звезда родилась“ (Победитель)

I'll Fight — RBG

The Place Where Lost Things Go — “Мэри Поппинс возвращается“

When a Cowboy Trades His Spurs For Wings — “Баллада Бастера Скраггса“ Лучший анимационный фильм “Мирай из будущего“

“Суперсемейка-2“

“Остров собак“

“Человек-паук: Через вселенные“ (Победитель)

“Ральф против интернета“ Лучший режиссер Спайк Ли — “Черный клановец“

Адама Маккей — “Власть“

Павел Павликовский — “Холодная война“

Альфонсо Куарон — “Рома“ (Победитель)

Йоргос Лантимос — “Фаворитка“ Лучшая операторская работа “Холодная война“

“Звезда родилась“

“Фаворитка“

“Рома“ (Победитель)

Never Look Away Лучшие спецэффекты “Мстители: Война бесконечности“

“Первый человек“ (Победитель)

“Первому игроку приготовиться“

“Кристофер Робин“

“Хан Соло: Звездные войны. Истории“ Лучший фильм на иностранном языке

“Капернаум“

“Холодная война“

“Магазинные воришки“

“Рома“ (Победитель)

Never Look Away

Лучший звуковой монтаж

“Чёрная пантера“

“Богемская рапсодия“ (Победитель)

“Тихое место“

“Рома“

Лучший звук

“Чёрная пантера“

“Человек на Луне“

“Рома“

“Звезда родилась“

“Богемская рапсодия“ (Победитель)

Лучший дизайн костюмов

“Чёрная пантера“ (Победитель)

“Фаворитка“

“Две королевы“

Лучшая музыка к фильму

“Чёрная пантера“ (Победитель)

“Чёрный клановец“

“Если Бил-стрит могла заговорить“

“Остров собак“

“Мэри Поппинс возвращается“

Лучший монтаж

“Чёрный клановец“

“Богемская рапсодия“ (Победитель)

“Зелёная книга“

“Власть“

Лучший анимационный короткометражный фильм

Bao (Победитель)

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Лучший короткометражный фильм

Detainment

Fauve

Marguerette

Skin (Победитель)

Mother

Лучшая женская роль второго плана

Эми Адамс (“Власть“)

Марина де Тавира (“Рома“)

Эмма Стоун (“Фаворитка“)

Рэйчел Вайс (“Фаворитка“)

Реджина Кинг (“Если Бил-стрит могла бы заговорить“) (Победитель)

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али (“Зеленая книга“) (Победитель)

Адам Драйвер (“Черный клановец“)

Сэм Эллиот (“Звезда родилась“)

Ричард Грант (“Сможете ли вы меня простить?“)

Сэм Рокуэлл (“Власть“)

Почетные награды:

Читай также: Оскар 2019: Номинация “Лучшая мужская роль“

Марвин Леви — американский публицист

Лало Шифрин — аргентинско-американский композитор

Сисели Тайсон — американская актриса

Лидеры по количеству номинаций:

Количество номинаций:

10: “Рома“, “Фаворитка“

8: “Звезда родилась“, “Власть“

7: “Чёрная пантера“

6: “Чёрный клановец“

5: “Богемская рапсодия“, “Зелёная книга“

4: “Мэри Поппинс возвращается“, “Человек на Луне“

3: “Сможете ли вы меня простить?“, “Если Бил-стрит могла бы заговорить“, “Баллада Бастера Скраггса“, “Холодная война“

2: “Остров собак“, “Две королевы“, “Работа без авторства“, “RBG“

Ранее мы писали, кто стал обладателем BAFTA-2019.