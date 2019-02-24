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Оскар 2019: Названа лучшая актриса

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Узнайте, кто претендует на звание лучшей актрисы.
Оскар 2019: Названа лучшая актриса
Оскар 2019: Названа лучшая актриса
depositphotos.com

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В ночь с 24 февраля на 25 февраля в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония самой престижной кинопремии “Оскар-2019“.  Объявление победителей пройдет в театре “Долби“. 
В одной из главных категорий “Лучшая женская роль“ представлено 5 актрис. 

Полный список претенденток на “Оскар-2019“ в номинации “Лучшая женская роль“:

  • Ялица Апарисио (“Рома“ / Roma)

  • Гленн Клоуз (“Жена“ / The Wife)

  • Оливия Колман (“Фаворитка“ / The Favourite)

  • Леди Гага (“Рождение звезды“ / A Star Is Born)

  • Мелисса Маккарти (“Сможете ли вы меня простить?“ / Can You Ever Forgive Me?)

Полный список победителей кинопремии “Оскар-2019“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Оскар 2019, лучшая актриса Оскар 2019, победители Оскар 2019
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