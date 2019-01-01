Оскар 2019: Лучший актер

В ночь с 24 на 25 февраля американская киноакадемия Оскар вручила награды за достижения в кинематографе.

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Одна из самых важных наград премии Оскар - это “Лучшую мужскую роль“.

Обладателем статуэтки в 2019 году стал 37-летний актер Рами Малек, который отлично сыграл в фильме “Богемская рапсодия“ (Bohemian Rhapsody).

Исполнение Малеком роли фронтмена Queen вышло за пределы обычного перевоплощения. Все черты фронтмена были настолько узнаваемы, что сцена знаменитого концерте на стадионе Уэмбли воспринимается вполне реальной.

Претендентами на “Оскар-2019“ в номинации “Лучшая мужская роль“ также были:

Кристиан Бэйл - Власть

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“Власть“ – мрачный и при этом комичный фильм о карьере вице-президента США Дика Чейни, собравший восемь номинаций на Оскар в 2019 году. Главное из достоинств фильма – это, конечно же, актер Кристиан Бэйл, изобразивший известного политика.

Брэдли Купер - Рождение звезды

Бредли играет немолодого рок-н-рольщика Джексона. Он не высмеивает этот образ, а показывает живого человека, который провалился в бездну, спасаясь алкоголем.

Вигго Мортенсен - Зеленая книга

Для роли в “Зеленой книге“ Вигго пришлось сильно потолстеть. Главной страстью его героя Тони Липа была еда, о чем тот написал книгу “Заткнись и ешь!“.

Уиллем Дефо - Ван Гог. На пороге вечности

Когда наблюдаешь за работой Дефо в картине, не можешь поверить, что это перевоплощение, а не реальность.

Полный список победителей кинопремии “Оскар-2019“ можно посмотреть здесь.