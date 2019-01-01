Оскар-2019: назван лучший фильм года

24 февраля состоится церемония вручения кинопремии "Оскар-2019".

24 февраля в состоится 91-я церемония вручения призов американской Академии кинематографических искусств “Оскар-2019“. Церемония награждения кинопремии пройдет в театре “Долби“ в Лос-Анджелесе.

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Отметим, что объявление номинантов на “Оскар-2019“ состоялось 22 января. Так, на звание лучшего фильма года претендуют восемь кинолент.

Полный список претендентов на “Оскар-2019“ в номинации “Лучший фильм“:

“Черная пантера“

“Черный клановец“

“Богемская рапсодия“

“Фаворитка“

“Зеленая книга“

“Рома“

“Власть“

“Звезда родилась“

Полный список победителей кинопремии “Оскар-2019“ можно посмотреть здесь.