Оскар-2019: назван лучший фильм года
24 февраля состоится церемония вручения кинопремии "Оскар-2019".
24 февраля в состоится 91-я церемония вручения призов американской Академии кинематографических искусств “Оскар-2019“. Церемония награждения кинопремии пройдет в театре “Долби“ в Лос-Анджелесе.
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Отметим, что объявление номинантов на “Оскар-2019“ состоялось 22 января. Так, на звание лучшего фильма года претендуют восемь кинолент.
Полный список претендентов на “Оскар-2019“ в номинации “Лучший фильм“:
- “Черная пантера“
- “Черный клановец“
- “Богемская рапсодия“
- “Фаворитка“
- “Зеленая книга“
- “Рома“
- “Власть“
- “Звезда родилась“
Полный список победителей кинопремии “Оскар-2019“ можно посмотреть здесь.
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