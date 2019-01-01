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Оскар-2019: назван лучший фильм года

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24 февраля состоится церемония вручения кинопремии "Оскар-2019".
Оскар-2019: назван лучший фильм года
Оскар-2019: назван лучший фильм года
depositphotos.com

24 февраля в состоится 91-я церемония вручения призов американской Академии кинематографических искусств “Оскар-2019“. Церемония награждения кинопремии пройдет в театре “Долби“ в  Лос-Анджелесе.

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Отметим, что объявление номинантов на “Оскар-2019“ состоялось 22 января. Так, на звание лучшего фильма года претендуют восемь кинолент.

Полный список претендентов на “Оскар-2019“ в номинации “Лучший фильм“:

  • “Черная пантера“

  • “Черный клановец“

  • “Богемская рапсодия“

  •  “Фаворитка“

  •  “Зеленая книга“

  • “Рома“

  • “Власть“

  •  “Звезда родилась“

Полный список победителей кинопремии “Оскар-2019“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Оскар 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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