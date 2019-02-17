В Сети продолжают разгораться страсти вокруг KAZKA, которая попала в финал нацотбора Евровидения-2019.

"Не сказочные страсти": Сеть гудит от обсуждений KAZKA на нацотборе "Евровидения" instagram.com/kazka.band

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В Сети не утихают страсти по поводу выступления группы KAZKA во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019, а также об их выходе в финал. Новую волну острых комментариев и критики вокала Александры Зарицкой вызвал ролик KAZKA, опубликованный в Инстаграм.

Зовсім не казкові пристрасті другого півфіналу Нацвідбору вже у нашому відеощоденнику! - написали артисты.

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Полную верcию KAZKOVE ВИДИВО группа выложила в Youtube. В ролике показывают кадры с репетиции до выступления в полуфинале, часть выступления и комментарии участников после.

Можно было и лучше, но мне очень мешают переживания, и я уже просто не знаю, что с этим делать, - сказала после выступления вокалистка Александра Зарицкая.

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Зрители оставили под роликом множество комментариев. В них почти все подписчики отметили, что выступление звучало не лучшим образом, однако, многие поддержали Зарицкую и поросили ее меньше волноваться.

скриншот с Instagram.com

скриншот с Instagram.com

скриншот с instagram.com

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

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Напомним, что во время голосования зрители отдали группе KAZKA 5 баллов, а судьи конкурса - 7 баллов. После выступления в Сети стали появляться многочисленные комментарии от зрителей и музыкальных критиков о том, что вокалистка KAZKA очень фальшивила. Также несколько украинских блогеров сделали официальное заявление, что их ролики, в которых критиковали KAZKA, забанили в Сети.

На днях по поводу своей оценки выступления KAZKA высказался член жюри, муж певицы Наталии Жижченко (ONUKA), Евгений Филатов. Он отметил, что вокал Зарицкой действительно звучал не лучшим образом.

Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене, - сказал Филатов.

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Также свое мнение о выступлении группы озвучила член жюри Джамала.

Kazka. Я отметила, что Саша действительно выросла как певица за этот год. Песня и номер сделаны довольно интересно, но все же остались вопросы к ее пению вживую! Думаю, в финале им будет гораздо сложнее, ведь их ждет нешуточная конкуренция, – написала Джамала в соцсетях.

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