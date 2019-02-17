"Не сказочные страсти": Сеть гудит от обсуждений KAZKA на нацотборе "Евровидения"
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В Сети не утихают страсти по поводу выступления группы KAZKA во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019, а также об их выходе в финал. Новую волну острых комментариев и критики вокала Александры Зарицкой вызвал ролик KAZKA, опубликованный в Инстаграм.
Зовсім не казкові пристрасті другого півфіналу Нацвідбору вже у нашому відеощоденнику! - написали артисты.
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Полную верcию KAZKOVE ВИДИВО группа выложила в Youtube. В ролике показывают кадры с репетиции до выступления в полуфинале, часть выступления и комментарии участников после.
Можно было и лучше, но мне очень мешают переживания, и я уже просто не знаю, что с этим делать, - сказала после выступления вокалистка Александра Зарицкая.
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Зрители оставили под роликом множество комментариев. В них почти все подписчики отметили, что выступление звучало не лучшим образом, однако, многие поддержали Зарицкую и поросили ее меньше волноваться.
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Напомним, что во время голосования зрители отдали группе KAZKA 5 баллов, а судьи конкурса - 7 баллов. После выступления в Сети стали появляться многочисленные комментарии от зрителей и музыкальных критиков о том, что вокалистка KAZKA очень фальшивила. Также несколько украинских блогеров сделали официальное заявление, что их ролики, в которых критиковали KAZKA, забанили в Сети.
На днях по поводу своей оценки выступления KAZKA высказался член жюри, муж певицы Наталии Жижченко (ONUKA), Евгений Филатов. Он отметил, что вокал Зарицкой действительно звучал не лучшим образом.
Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене, - сказал Филатов.
KAZKA —————————————— KAZKA получила от меня 5 баллов. Это средний балл за выступление, который я вынес, основываясь на том, что увидел и услышал, сидя в зале. Для многих стало неожиданностью, что группа, обладающая такой вирусной популярностью, получила достаточно низкую оценку зрителей. Но этому есть очевидное объяснение. Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене. Активная ссылка на статью в сториз. Фото: Андрей Максимов Стиль: @lesiapatoka Аксессуары: @gara.ua #eurovision #нацвідбір2019
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Также свое мнение о выступлении группы озвучила член жюри Джамала.
Kazka. Я отметила, что Саша действительно выросла как певица за этот год. Песня и номер сделаны довольно интересно, но все же остались вопросы к ее пению вживую! Думаю, в финале им будет гораздо сложнее, ведь их ждет нешуточная конкуренция, – написала Джамала в соцсетях.
Я рада, що більшість глядачів Нацвідбору проголосували за гурт, який існує вже давно, @freedomjazz_official Їх артистизм та професіоналізм побачили всі! Це був дуже крутий виступ! І ви це відчули. ⠀ @annamariaduet - ще одні круті виконавиці, дуже класно заспівали. На мою думку, їх пісня занадто передбачувана. Хоча, можливо, для конкурсу це і непогано. ⠀ @kazka.band Я зазначила, що Саша дійсно виросла як співачка за цей рік. Пісня та номер зроблені доволі цікаво, але все ж залишилися питання до її співу наживо! Думаю, у фіналі їм буде набагато складніше, адже на них чекає неабияка конкуренція від @freedomjazz_official, @maruvofficial, @brunettesshoitblondes, @yukoua ⠀ Хочу ще раз сказати про цікавий тембр @ado.khayat! Крім того, мені дуже сподобалася його манера спілкування з ведучим та суддями, його відповіді. Це складає дуже круте враження про нього! Він дуже чемна людина. А я ось не втрималась і зараз переймаюся, що не дуже добре вийшло з цитуванням його пісні. Визнаю і вже особисто вибачалася! Бажаю йому, щоб він став ще впевненішим у своєму вокалі та написанні пісень. Дуже хочу побачити його на наступному Нацвідборі. ⠀ @laud_vk залишається для мене поп-соул-виконавцем, який все ще у пошуку своєї пісні для Євробачення. Його цьогорічна композиція дуже кльова, як і сингли @letay_official та @bahroma. Це чудові українські пісні! Мені взагалі подобається, що після Нацвідбору поповнюється скарбничка нашої української музики. Головне, що ці пісні залишаються, слухайте та любіть їх! ⠀ Всім дякую! Чекаємо фіналу! ⠀ Make up @mariia_samharadze Hair @vlasova____irina ⠀ #нацвідбір #esc2019 #eurovision
Ранее мы писали, что на Евровидении 2019 выступит Верка Сердючка.
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