"Безумно важное событие": Монатик поделился, как подбирает артистов в проекты

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Певец, танцор Дмитрий Монатик написал в соцсетях, по каким критериям он отбирает артистов для сотрудничества в своих проектах. Так, в Инстаграм Монатик выставил фото с недавнего кастинга проекта LoveItРитм и поблагодарил всех, кто принял в нем участие, отметив, что артистов было очень много.

Кастинг, для меня , это всегда безумно важное событие. Ведь именно во время этого спроцесса мы открываем новые лица, новые таланты, иногда добавляем сцены, специально созданные под личность, которая нам очень проимпонировала, ведь за время работы над музыкальными видео четко поняли, что Вы , уважаемые коллеги , добавляете ещё больше красок и незабываемых эмоций каждым своим горящим взглядом, каждым неповторимым движением в кадре. Путешествие #LoveItРитм началось.

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Вчера было , невиданное ранее , очень большое количество артистов , желающих поработать с нами. Я благодарю всех и лично каждого, кто проявил желание, нашёл время и посетил наш кастинг. Не расстраивайтесь те, кто не прошёл , гордитесь тем , что покинули зону комфорта, попробовали свои силы, преодолели новые знакомства и такой драгоценный опыт. Мы ждём Вас вновь! Поздравляю Всех кто прошел. Уже не терпится преступить к любимым репетициям и, в итоге, съемкам чего то очень большего, - написал Монатик.