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День памяти Героев Небесной Сотни: что пишут звезды в день пятилетней годовщины

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20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни.
День памяти Героев Небесной Сотни: что пишут звезды в день пятилетней годовщины
День памяти Героев Небесной Сотни: что пишут звезды в день пятилетней годовщины
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Ровно 5 лет назад во время Революции Достоинства на Институтской улице в Киеве были расстреляны протестующие. Всего за день погибло около ста людей, которых позже назвали “Небесной сотней“.

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В этот день украинские звезды также вспомнили о героях Евромайдана.

Одной из первых посвятила свой пост Небесной Сотни в Instagram телеведущая и актриса Лилия Ребрик.

“Знайдіть сьогодні час згадати загиблих на Майдані... Поставте свічку в церкві, або хоча б згадайте вдома, принесіть квіти на головну площу або пам’ятні місця. Пам’ятаємо наших героїв“, - обратилась к подписчикам звезда.

Лидер группы “Океан Ельзы“ Святослав Вакарчук поддерживал Евромайдан еще с первых дней протестов. Сегодня в своем Twitter-аккаунте музыкант написал:

“5 років пройшло, а здається все було тільки вчора...деколи, заплющуєш очі, і наче чуєш ці вистріли...а потім «Пливе Кача»... Вічна пам`ять  #НебесняСотня Героям Слава!“

Известный актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев поделился на своей странице в Facebook списком всех погибших в этот день.

Певица Мария Бурмака рассказала о песни, которую 5 лет назад посвятила Небесной Сотни.

“Знаєте, я музикант і от я коли відчуваю, я пишу. “Він іде по воді»“, 5 років тому. Та і зараз, коли мені страшно, я читаю молитву“.

Участники группы “Антитіла“ также вспомнили, как принимали участие в Революции Достоинства.

Антитіла, як і мільйони людей, не вагаючись вийшли під стеллу на Майдані Незалежності щоб відстояти право народу рухатися у напрямку цивілізованого вільного світу! Чи здогадувалися ми тоді, що попереду десятки тисяч жертв, війна із сепаратистами, російськими найманцями, анексія Криму і найважчі п‘ять років новітньої історії? Ні, не здогадувалися. Чи могли ми тоді вчинити по іншому? Ні, не мали права! Сьогодні вшановуємо Героїв Небесної Сотні і констатуємо, що ціною їх пожертви і наших спільних зусиль ми все ж залишилися господарями на рідній землі, не зламалися і продовжуємо свою боротьбу за Незалежність від Росії, а також за справедливість, верховенство права і народної волі всередині країни! Ми творимо історію і нові пісні. І сьогодні вже нова лірика чекає на свій час: дому не віддамо, скелею станемо, іншого не дано! Слава Україні! Героям Слава! #героїневмирають

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Беручи участь у нещодавніх подіях і глибоко усвідомлюючи важливість кожної миті, кожного кроку, «АнтитілА» вирішили не зволікати, і підтримати людей піснею з нового альбому «Над полюсами!» - саме такими були слова, що супроводжували появу пісні «Незалежний» присвяченої Євромайдану п‘ять років тому - 26 листопада 2013 року! Антитіла, як і мільйони людей, не вагаючись вийшли під стеллу на Майдані Незалежності щоб відстояти право народу рухатися у напрямку цивілізованого вільного світу! Чи здогадувалися ми тоді, що попереду десятки тисяч жертв, війна із сепаратистами, російськими найманцями, анексія Криму і найважчі п‘ять років новітньої історії? Ні, не здогадувалися. Чи могли ми тоді вчинити по іншому? Ні, не мали права! Сьогодні вшановуємо Героїв Небесної Сотні і констатуємо, що ціною їх пожертви і наших спільних зусиль ми все ж залишилися господарями на рідній землі, не зламалися і продовжуємо свою боротьбу за Незалежність від Росії, а також за справедливість, верховенство права і народної волі всередині країни! Ми творимо історію і нові пісні. І сьогодні вже нова лірика чекає на свій час: дому не віддамо, скелею станемо, іншого не дано! Слава Україні! Героям Слава! #героїневмирають

Допис, поширений Антитіла / Antytila (@antytila_official)

Группа “Без обмежень“ не только поделилась воспоминаниями о Евромайдане, но еще и подготовила видео в честь Дня Небесной Сотни.

Ці дні назавжди залишиться сумною сторінкою в історії нашої країни. Ми заплатили, і платимо до цих пір найвищу ціну за нашу незалежність. Сьогодні, ми хочемо вшанувати пам'ять усіх, хто загинув за Україну і дякуємо тим, хто продовжує стояти за нашу державність, за землю данну нам Богом, і за наше майбутнє – нелегким і важливим відео “Моя країна“.

Фотоотчеты событий на Майдане 18-20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства можно посмотреть здесь.

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Теги: Евромайдан, Небесная сотня, Революция Достоинства, инстаграм
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  20.02.2019, 18:31
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pусский
Укропия в Гейропе! Хероям в срало! В честь этого я посрал, поссал, нарыгал, а поверх этого вонюче пёрнул и накончал, бля!
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