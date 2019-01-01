25 обнаженных "буддистов" примут участие в супер-шоу "Дивовижні люди"

Премьера нового шоу состоится уже в эту субботу на канале "Украина".

23 февраля в 21:00 зрители телеканала “Украина“ увидят первый выпуск новейшего супер-шоу “Дивовижні люди“, за победу в котором будут бороться украинцы с выдающимися умственными способностями.

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Уже в премьерном выпуске проекта примет участие женщина с уникальной тактильной памятью, которая “читает“ других людей касанием рук. Глядя на позитивную Ирину Егорову, сразу трудно догадаться, через какие трудности довелось пройти женщине. Настоящим спасением для Ирины стала работа, которая позволила открыть уникальные способности в самой себе.

Ирина Егорова на шоу "Дивовижні люди" Пресс-служба

“Я пережила предательство близкого человека, боль была такая, что я буквально не могла дышать. Сколько себя помню, всегда мечтала стать врачом. Сейчас работаю массажистом и, когда делаю массаж, я словно сливаюсь с человеком, становлюсь с ним одним целым. Невероятные ощущения!“ – рассказывает Ирина.

Команда проекта “Дивовижні люди“ приготовила для участницы эффектное испытание – с закрытыми глазами лишь при помощи легких касаний руками ей нужно будет запомнить рисунок тела одного мужчины и, используя память рук, без прикосновений определить его среди 25 других.

Ирина Егорова на шоу "Дивовижні люди" Пресс-служба

“На съемках шоу я испытала такую огромную палитру эмоций, которых не чувствовала всю свою жизнь. Удивление, панику, шок и, конечно, счастье - от того, что я живу среди таких людей“, - говорит эксперт проекта Маша Ефросинина.

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Также бороться за победу в первом выпуске будут: незрячий от рождения парень Олег Шпай, который благодаря методу эхолокации может сказать, что за предмет находится перед ним, не прикасаясь к объекту; человек-календарь Станислав Старостенко, который способен определить день недели любой даты за последние 7 столетий; боксер Олег Волошко, который владеет впечатляющей двигательной памятью – он помнит скорость, силу и последовательность всевозможных комбинаций ударов; синестетик Анна Пастушенко, которая видит мелодии цветами; 7-летний Леонид Соловей с феноменальной зрительной памятью – мальчик моментально фиксирует в памяти любые числа, цвета и слова с помощью образов.

“Наши участники развили в себе удивительные возможности мозга. Это не врожденные умения, а результат их ежедневной работы над собой. Они поражают своими умственными способностями и доказывают, что каждый человек способен развить любые навыки“, – комментирует эксперт шоу Оля Полякова.

Эксперты шоу "Дивовижні люди" Пресс-служба

Как сообщалось ранее, ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а звездными экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны “Говорить Україна“ на канале “Украина“ Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко.

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В каждом из 9 выпусков супер-шоу “Дивовижні люди“ за победу соревнуются 6 участников. Победитель выпуска определяется путем голосования: участников оценивают зрители в зале с помощью специального мобильного приложения, а также звездные эксперты проекта. В зависимости от того, насколько участник поразил своими умственными способностями, зрители и эксперты ставят баллы – от 1 до 10. Триумфатор вечера получит денежный приз – 100 000 гривен, а также станет участником финального выпуска. В 10-м выпуске телепроекта будут бороться лучшие из лучших, а победителя шоу выберет вся страна путем СМС-голосования.

Напомним, ранее стала известна дата выхода нового сезона “Реальной мистики“.