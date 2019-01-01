LOOKINICH представил новый танцевальный сингл "Не болить"

Украинский певец выпустил новый трек.

Амбициозный музыкант LOOKINICH решил начать новый год с сюрпризов для своих поклонников.

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Новая песня-манифест “Не болить“ звучит почти на всех рейтинговых радиостанциях и каждый день пополняет списки топовых интернет-чартов.

“Это не просто очередной лирический трек. “Не болить“ представляет собой танцевальный манифест свободных сердец, открытых для новых драм и незабываемых эмоций“, - рассказывает сам автор и исполнитель LOOKINICH.

Премьеру клипа на сингл “Не болить“ запланирована на конец февраля - начало марта 2019-го на YouTube-канале LOOKINICH.

Напомним, ранее стало известно, что MONATIK посетит с концертами более 20 стран.