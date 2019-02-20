MONATIK задает мировой ритм: артист посетит с концертами более 20 стран

Мультиартист MONATIK отправляется в мировое турне с концертной программой "Love It Rhythm".

Самый гастролирующий артист Украины и автор лучших танцевальных хитов MONATIK отправляется в мировое турне со своей новой концертной программой “Love It Rhythm“. Со столь долгожданными концертами MONATIK посетит более 20 стран, среди которых: США и Канада, Германия, Швеция, Швейцария, Австрия, Дания, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Турция, Казахстан, Украина и многие другие.

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Центральной точкой мирового турне станет Stadium Show “Love It Ритм“, которое состоится 1 июня 2019 года в Киеве на НСК “Олимпийский“. До MONATIK столь масштабную площадку на киевском стадионе собирали лишь звезды мирового уровня: Madonna, Depeche Mode, Imagine Dragons, а среди украинских артистов легендарная группа - “Океан Ельзи“.

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Мировой тур MONATIK - новая планка в творческой карьере артиста. В рамках “Love It Rhythm“ увеличивается не только количество городов и стран, которые посетит артист, но и вместительность концертных площадок для того, чтобы ещё больше поклонников смогли посетить концерты.

График выступлений в рамках мирового турне и более подробную информацию о концертах поклонники артиста могут найти на официальном сайте певца.

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась новым достижением.