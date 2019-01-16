"Сколько сделала пластик и почему не выхожу замуж": Настя Каменских ответила на популярные гугл-запросы

Настя Каменских ответила на самые интересующие поклонников вопросы в программе Слава+.

Сколько сделала пластик и почему не выходит замуж: Каменских ответила на гугл-запросы instagram.com/kamenskux

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Украинская певица Настя Каменских дала большое интервью украинскому журналисту Славе Демину. В программе “Слава+“ Каменских ответила на наиболее часто задаваемые вопросы о ее карьере и личной жизни, согласно поисковику Гугл.

На интересующий зрителей вопрос о количестве пластических операций, которые сделала Каменских, артистка призналась, что никогда таким не увлекалась.

Ни одной. Ничего не уколола. Терпеть не могу то, что сейчас все девочки стали одним лицом, потому что надо же бегом и мне пойти зашарашить и попробовать. Причем есть такие, которым вообще ничего не нужно делать и идут и делают. Я буду прибегать к таким технологиям в лет 60, – призналась Каменских.

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Еще одним “острым“ вопросом стало уточнение о комплексах Насти. Связано это с тем, что в последнее время в Сети часто обсуждают снимки певицы с обнаженными ягодицами.



У меня есть комплексы, но они у меня в умеренных рамках. У меня есть естественно такая нелюбовь к себе. Мне всего вечно мало, мне хочется больше. Но это стандартный комплекс у всех девочек. У меня молодая красивая попа, почему я должна ее прятать, – сказала Настя Каменских.

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По поводу возобновления дуэта с Потапом - Каменских отметила, что с паузы его обязательно снимут, как и обещали. Однако, сейчас у каждого из участников много работы - и в ближайшее время, скорее всего, перезагрузки дуэта не произойдет.



Мы споем в самый неожиданный момент. Это ведь Потап и Настя - это должно быть весело, - сказала Каменских.

Также Настя призналась, что больше всего мечтает о детях, самая высокая ее цель - получить музыкальную премию “Грэмми“ и написать книгу.

Об одном из самых частых запросов в гугле по поводу того, почему Каменских не выходит замуж, Настя ответила:

Согласна, что уже надо было бы. Но это такая тема, для меня очень важная, и, понятное дело, что если бы я хотела - то давно бы уже все рассказала. Просто я не готова к этому, это такой момент, который хочется спрятать, беречь это и держать у себя за пазухой, - сказала Каменских.

Ранее мы писали, что Настя Каменских продолжает собирать лавры клипа “Попа как у Ким“.

