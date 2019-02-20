Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Солистка группы "The Hardkiss" анонсировала выход нового клипа

Комментариев: 0
Через несколько дней группа начнет съемки нового видео.
Солистка группы "The Hardkiss" анонсировала выход нового клипа
Солистка группы "The Hardkiss" анонсировала выход нового клипа
instagram.com/the_hardkiss

Солистка группы “The Hardkiss“ Юлия Санина поделилась с поклонниками радостной новостью.

Читай также: День рождения Рианны: топ-10 лучших хитов именинницы

Звезда опубликовала в Instagram новый кадр и в подписи к нему рассказала подписчикам, что через несколько дней начнутся съемки нового клипа.

“Через несколько дней съёмки нового видео. Готовлюсь морально... Как думаете, что это будет, на какую песню?“ – подписала фото Санина.

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась новым достижением.

Поделись:
Теги: The Hardkiss, Юлия Санина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь