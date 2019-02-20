Солистка группы "The Hardkiss" анонсировала выход нового клипа
Через несколько дней группа начнет съемки нового видео.
Солистка группы “The Hardkiss“ Юлия Санина поделилась с поклонниками радостной новостью.
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Звезда опубликовала в Instagram новый кадр и в подписи к нему рассказала подписчикам, что через несколько дней начнутся съемки нового клипа.
“Через несколько дней съёмки нового видео. Готовлюсь морально... Как думаете, что это будет, на какую песню?“ – подписала фото Санина.
Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась новым достижением.
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