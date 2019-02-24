Узнайте, где можно посмотреть шестой выпуск вокального шоу "Голос країни-9".

Голос країни 9: когда и где смотреть шестой выпуск instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 24 февраля, выйдет шестой выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

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Посмотреть онлайн “Голос країни-9“ можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

В новом эфире зрители увидят еще один этап слепых прослушиваний. В 9 сезоне “Голосу країни“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Тина Кароль, MONATIK, Потап и Dan Balan.

По правилам шоу, судьи должны собрать свою команду из 16 участников. Так, в команде MONATIK уже есть 15 вокалистов. В команду Тины Кароль попали 14 талантливых исполнителей. А команды Потапа и Dan Balan состоят из 11 участников.

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Напомним, по итогам пяти выпусков в шоу прошли следующие вокалисты:

Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве, Дарья Хромовая, Шае Огенетеджири, группа Leon Voci, Мария Никулина, Даниил Однораленко, Яна Клявиня, Анастасия Андреева.

Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская, Магдалена Паскар, Виктория Уварова, Николай Задерей, Анна Волобуева, Марина Круть, Дария Телитченко, Наталья Краснянская, Владислава Бердникова.

Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский и Наталья Повстяная, Карина Арсентьева, Александр Мельник, Наталья Корниленко, Арсений Журавель

Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи, Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов и Самуэле Грилли, Артем Лиска, Сергей Костецкий, Владимир Зайончковский.

Стоит отметит, что в девятом сезоне “Голосу країни“ на панели кресел судей появилась новая кнопка “Блок“, которая дает тренеру возможность один раз за сезон заблокировать одного из своих коллег-соперников.

Как прошел пятый выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.