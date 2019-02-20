Стало известно, кто возглавит Chanel после смерти Карла Лагерфельда
Карл Лагерфельд умер 19 февраля на 86-м году жизни.
Модный дом Chanel сообщил, кто займет должность руководителя вместо Карла Лагерфельда. Возглавлять Chanel будет Вирджиния Виард.
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Ранее Вирджиния была на посту студийного директора. Также Виард более тридцати лет была заместителем и ближайшим партнером Лагерфельда.
Напомним, что Карл Лагерфельд умер 19 февраля от рака поджелудочной железы на 86-м году жизни.
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