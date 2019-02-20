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Стало известно, кто возглавит Chanel после смерти Карла Лагерфельда

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Карл Лагерфельд умер 19 февраля на 86-м году жизни.
Стало известно, кто возглавит Chanel после смерти Карла Лагерфельда
Стало известно, кто возглавит Chanel после смерти Карла Лагерфельда
Getty images

Модный дом Chanel  сообщил, кто займет должность руководителя вместо Карла Лагерфельда. Возглавлять Chanel будет Вирджиния Виард.  

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Ранее Вирджиния была на посту студийного директора. Также Виард более тридцати лет была заместителем и ближайшим партнером Лагерфельда.

Карл Лагерфельд и Вирджиния Виард
Карл Лагерфельд и Вирджиния Виард
Getty images

Напомним, что Карл Лагерфельд умер 19 февраля от рака поджелудочной железы на 86-м году жизни.

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Теги: Карл Лагерфельд, Вирджиния Виард, Chanel
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Источник: Ivona.bigmir.net

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pусский  (аноним)  20.02.2019, 11:22
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