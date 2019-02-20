Карл Лагерфельд умер 19 февраля на 86-м году жизни.

Стало известно, кто возглавит Chanel после смерти Карла Лагерфельда Getty images

Модный дом Chanel сообщил, кто займет должность руководителя вместо Карла Лагерфельда. Возглавлять Chanel будет Вирджиния Виард.

Читай также: Умер Карл Лагерфельд: реакция мировых знаменитостей на смерть известного дизайнера

Ранее Вирджиния была на посту студийного директора. Также Виард более тридцати лет была заместителем и ближайшим партнером Лагерфельда.

Карл Лагерфельд и Вирджиния Виард Getty images

Напомним, что Карл Лагерфельд умер 19 февраля от рака поджелудочной железы на 86-м году жизни.