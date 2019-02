Умер Карл Лагерфельд: реакция мировых знаменитостей на смерть известного дизайнера

Сегодня, 19 февраля в одной из больниц Парижа умер известный немецкий модельер Карл Лагерфельд. На момент смерти ему было 85 лет.

О смерти знаменитого дизайнера сообщают французские СМИ. Причина смерти пока не называется.

Многие поклонники дизайнера, в том числе и мировые знаменитости, вспоминают, как Лагерфельд повлиял на их жизнь, а также пишут слова соболезнования семье кутюрье в соцсети.

Британская певица и модельер Виктория Бекхэм написала в своем Instagram:

Французкая певица и актриса Ванесса Паради рассказала, как ей повезло иметь возможность работать с Лагерфельдом:

Известные модели современности сестры Джиджи и Белла Хадид также выразили свою скорбь по Карлу Лагерфельду:

Немецкая актриса и модель Диана Крюгер также рассказала, как модельер повлиял на ее жизнь:

Актриса Кристен Стюарт лаконично попрощалась с Карлом:

Итальянский модельер Донателла Версаче рассказала, что многому научилась у Лагерфельда:

Французская певица итальянского происхождения Карла Бруни также отреагировала на смерть известного модельера:

Российская модель Наталья Водянова поделилась архивным снимком с дизайнером.

Испанский актер Антонио Бандерас написал в Twitter:

Fashion world loses one of its most influential designer.

Thanks for the talent.

RIP #KarlLagerfeld pic.twitter.com/d52MSMBlcl