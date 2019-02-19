"Говорить Україна" поможет спасти девушку с лицом акулы

Раскроются подробности непростой жизни девушки с недостатками лица.

В новом выпуске ток-шоу “Говорить Україна“ с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят в среду, 20 февраля, в 19:45 на телеканале “Украина“, раскроются подробности непростой жизни девушки с недостатками лица. Родная бабушка сравнивает ее с акулой.

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30-летняя Елена, когда разворачивается к людям лицом, шокирует окружающих своим видом. Она имеет верхние зубы в два ряда, а одно ухо растет прямо на щеке.

Героиня ток-шоу “Говорить Україна“ старшая из детей, после окончания техникума от матери переехала к бабушке.

“С первых секунд Елены мы боролись за ее жизнь. Врачи говорили, что жить ей не больше 2 недель. У нее практически не открывался рот, ее кормили из пипетки, лицо было изуродовано, сморщенное, очень маленькое! У нее не работали практически все органы и системы: она не слышала, имеет недоразвитые легкие, порок сердца“, - делится бабушка Елены.

У девушки практически детская челюсть, нижняя “стертая“. Сверху у нее зубы в два ряда из – за маленькой челюсти. У нее нет одного уха. Вместо него на щеке растет мочка. В самой щеке у нее нет мышц, лицо скошено, ротик очень маленький, из-за чего она похожа на акулу.

Несмотря на все недостатки лица, Елена с отличием окончила техникум, сейчас работает бухгалтером в магазине. В общественной организации работает в службе поддержки по телефону.

Девушка мечтает о собственной семье, но рассказывает, что когда идет по улице, мужчины подходят к ней сзади, начинают обнимать, а когда видят ее лицо, то впадают в ужас. Говорят ей, что она должна благодарить за какое - либо внимание, потому что она безобразна.

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Елена скрывается под платком, париком или своими волосами. Все свободное время проводит в интернете, ищет информацию о том, можно ли ей вылечиться. Она сама находит врачей и больницы. Нужные ей многочисленные сложные операции делают, но их стоимость очень высока.

Осложняют жизнь женщины непростые отношения с семьей. Друзья Елены убеждают, что ее бабушка требует, чтобы она тратила все деньги на нее. Родная мама, по словам героини, никогда не любила ее и с детства заставляла работать.

Чтобы помочь девушке справиться с испытаниями судьбы, ток-шоу “Говорить Україна“ привлекло к делу известного пластического хирурга Ростислава Валихновского.

Поскольку у Елены 24 зуба: 13 внизу и 11 сверху, девушке необходимо напечатать на ЗД принтере новую титановую челюсть и вставить ее. Операцию сделать можно, однако ее стоимость 20,000 долларов.

Удастся ли помочь девушке и извинится ли мать перед ней за прошлое, станет известно в студии ток-шоу “Говорит Украина“ 20 февраля.

Напомним, ранее стало известно, когда состоится премьера 8 сезона “Реальной мистики“.