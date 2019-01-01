"Миссия: красота" : дата выхода нового сезона

Знахарь, клоуны, карлики и другие уникальные герои в новом сезоне "Миссия: красота".

С 4 марта в 10:30 на канале “Украина“ стартует второй сезон парного мейковер- шоу “Миссия: красота“.

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С понедельника по четверг неизменные ведущие проекта Ильяс Сахтара и Анастасия Касилова вместе с экспертами по красоте без пластики и диет будут помогать парам в фантастических превращениях как внешне, так и изнутри.

“Второй сезон удивит разнообразием историй и людей. Красота способна изменить к лучшему жизнь любого человека, независимо от национальности, вероисповедания и физических особенностей“, - рассказывает о втором сезоне ведущий шоу “Миссия: красота“ Ильяс Сахтара.

“Миссия: красота“ - это первое украинское шоу перевоплощений собственного формата канала “Украина“, в котором принимают участие пары - мужчина и женщина, чьи длительные отношения под воздействием времени и бытовых проблем потеряли страсть и романтику, где один из партнеров хочет изменить свою вторую половинку и жизнь к лучшему.

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В этом сезоне зрители будут наблюдать за перевоплощением знахаря, который идет в президенты, пары, которая берет вещи на помойке, художницы - реставратора, которая имеет четверо детей, военнопленным, который боится потерять жену из - за протезов, а также за стремлением пожилой пары оставаться молодыми. В каждом выпуске программы героев ждут невероятные метаморфозы.

“После успеха первого сезона проекта, к нам поступило множество заявок с желанием стать участниками шоу “Миссия: Красота“. Поэтому во втором сезоне мы выбирали героев, отталкиваясь от их уникальности. Как внешней, так и их историй. О каждой паре второго сезона можно сказать “впервые“! Так что и перевоплощения во втором сезоне будут еще более странными и невероятными“, - делится своими впечатлениями от работы над вторым сезоном шоу “Миссия: красота“ ведущая Анастасия Касилова.

Второй сезон также удивит красной дорожкой, интернациональными парами, трогательными предложениями руки и сердца и даже балетом в стиле Гэтсби. Кроме того, шоу разрушит множество стереотипов, согласно которым уход за своей внешностью - “позор для настоящего мужика“.

“Миссия: красота“ не прибегает к пластической хирургии и не истощает героев диетами, поскольку команда проекта уверена - все, что нужно для красоты и счастья, уже есть внутри нас.

Напомним, ранее Канал “Украина“ приступил к съемкам фильма “Замок на песке“.