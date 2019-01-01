Съемки картины "Замок на песке" проходят в Киеве и Киевской области.

Канал “Украина“ приступил к съемкам 4-серийной картины “Замок на песке“. Это история пары, красивая и размеренная жизнь которой оказалась иллюзией.

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В центре истории – Людмила и Александр. Он – медицинское светило, главврач клиники ЭКО, блестящий репродуктолог. Она – его правая рука, помощница и вдохновитель всех побед. Красавица-дочь Лиза – студентка-отличница и продолжатель медицинской династии, дом – полная чаша.

Но однажды Людмила получает странное послание: фотографию могилы их студенческой подруги, погибшей 19 лет назад. После этого жизнь пары переворачивается: в их доме случается пожар, в клинике начинаются финансовые проблемы, а Людмила узнает об изменах мужа…

Канал "Украина" приступил к съемкам фильма "Замок на песке" Пресс-служба

Благополучная и красивая жизнь на деле оказывается лишь иллюзий. Но, быть может, на месте разрушенного “песочного“ замка теперь получится построить что-то настоящее?

Режиссером картины “Замок на песке“ стал Алексей Гусев.

“Речь в художественном фильме идет о вечных ценностях, которые актуальны для разных времен и самых разных ситуаций. И также об одной очень серьезной проблеме – люди часто строят свою жизнь на иллюзиях, строят такие себе “замки на песке“. Наши герои так же поступили, они построили свою жизнь на иллюзии и обмане, и все оно разлетается… Жизнь расставляет точки над “і“, но они находят в себе силы на то, чтобы отыскать выход и начать строить новую жизнь. Фильм будет вдохновляющим, но обязательно будет интрига, даже с моментами триллера“, – рассказал Алексей Гусев.

Канал "Украина" приступил к съемкам фильма "Замок на песке" Пресс-служба

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В фильме снимаются актеры Анна Кошмал, Марина Аниканова, Юрий Филипенко, Владислав Писаренко, Алексей Зубков, Виктор Васильев, Игорь Пазыч, Александр Кобзарь, Клавдия Дрозд, Елена Стефанская, Дарья Егоркина, Дмитрий Оскин, Анастасия Цымбалару и многие другие. Кроме того, одну из ролей в картине исполняет известная певица Алина Гросу.

Канал "Украина" приступил к съемкам фильма "Замок на песке" Пресс-служба

Авторы сценария – Евгений Бургела, Евгения Коротыч, Оксана Андреева. Оператор-постановщик – Виталий Запорожченко. Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Евгений Лященко, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством фильма по заказу канала “Украина“ занимаются компании “Фильмстрим“ и “Vileton Films“. Съемки картины “Замок на песке“ проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним, ранее Канал “Украина“ приступил к съемкам фильма “Я заплачу завтра“.