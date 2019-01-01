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Умер известный модельер Карл Лагерфельд

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Знаменитый дизайнер умер в возрасте 85 лет.
Умер известный модельер Карл Лагерфельд
Умер известный модельер Карл Лагерфельд
Getty images

Во вторник, 19 февраля ушел из жизни известный немецкий кутюрье Карл Лагерфельд. На момент смерти ему было 85 лет.

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О смерти знаменитого дизайнера сообщают французские СМИ.  Причина смерти пока не называется.

Немецкий модельер и фотограф Карл Лагерфельд  родился в 1933 году в Гамбурге. Известный благодаря сотрудничеству с модными домами Fendi, Chloe, Krizia. 1974 году открыл собственную компанию, которую назвал своим именем.

Напомним, ранее Мать Децла назвала причину его смерти.

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Теги: Карл Лагерфельд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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