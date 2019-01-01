Умер известный модельер Карл Лагерфельд

Знаменитый дизайнер умер в возрасте 85 лет.

Во вторник, 19 февраля ушел из жизни известный немецкий кутюрье Карл Лагерфельд. На момент смерти ему было 85 лет.

Читай также: “Я верю в реинкарнацию“ - интервью с модным дизайнером Жаном Грицфельдтом

О смерти знаменитого дизайнера сообщают французские СМИ. Причина смерти пока не называется.

Немецкий модельер и фотограф Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. Известный благодаря сотрудничеству с модными домами Fendi, Chloe, Krizia. 1974 году открыл собственную компанию, которую назвал своим именем.

Напомним, ранее Мать Децла назвала причину его смерти.