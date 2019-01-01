Умер известный модельер Карл Лагерфельд
Знаменитый дизайнер умер в возрасте 85 лет.
Во вторник, 19 февраля ушел из жизни известный немецкий кутюрье Карл Лагерфельд. На момент смерти ему было 85 лет.
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О смерти знаменитого дизайнера сообщают французские СМИ. Причина смерти пока не называется.
Немецкий модельер и фотограф Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге. Известный благодаря сотрудничеству с модными домами Fendi, Chloe, Krizia. 1974 году открыл собственную компанию, которую назвал своим именем.
Напомним, ранее Мать Децла назвала причину его смерти.
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