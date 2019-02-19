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Лед тронется 8 марта: Алан Бадоев поставил Полякову на коньки и утопил в проруби

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Украинская поп-дива показала первые кадры из будущего клипа.
Лед тронется 8 марта: Алан Бадоев поставил Полякову на коньки и утопил в проруби
Лед тронется 8 марта: Алан Бадоев поставил Полякову на коньки и утопил в проруби
Пресс-служба

Украинская певица Оля Полякова показала первые кадры из будущего клипа на песню “Лед тронулся“. “Лед тронулся“ – четвертый сингл из нового альбома “Королева ночи“, впервые прозвучавший во время грандиозного шоу певицы в киевском Дворце спорта 26 октября. В начале февраля состоялась радио премьера песни, а 8 марта будет представлен на неё клип.

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Режиссером видео выступил Алан Бадоев. Это вторая работа известного клипмейкера для певицы. Первая их совместная видеоработа “О, Боже, как больно“ стала одной из самых популярных в карьере Поляковой, снятой в жанре музыкальной комедии, раскрыв актерский талант артистки. 

В этот раз режиссёр решил удивить зрителя, сняв Полякову на льду. Как всегда, в своих клипах Оля играет саму себя, но в совершенно неожиданных обстоятельствах. В “Лед тронулся“ она станет звездой фигурного катания, а в одном из трюков даже провалился под лёд!

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На подготовку и репетиции ушло более двух месяцев, а съёмки прошли в Ледовом дворце в Броварах.  

Сюжет клипа пока держится в секрете, но кое-что уже известно из соцсетей певицы.

“Эта история будет посвящена ... детям! Часто в погоне за успехом и признанием мы забываем о тех, ради кого мы живём и работаем – о наших детях. Мы стремимся занять высокое положение в обществе, в профессии, а уделить немного внимания ребенку нам иногда некогда. А ведь только для них мы, несмотря на все наши ошибки и поражения, самые лучшие, самые важные, самые главные люди, только для них настоящие короли и королевы!“ – написала Оля в Instagram.

Специально для съёмок нового видео пригласили двукратного чемпиона Украины и мира в одиночном катании, фигуриста Дмитрия Дмитренко. Какая досталась ему роль в спортивно-музыкальном блокбастере от Алана Бадоева поклонники узнают в день премьеры – 8 марта.

Напомним, ранее Оля Полякова пожаловалась, что не может запомнить пароль от карточки мужа.

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Теги: Оля Полякова, Алан Бадоев
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.02.2019, 13:35
Оценка:  0
pусский
Чурка есть чурка, нихуя он не понимает! Надо было поставить раком и утопить в сперме, а Бадоев сделал шоу для пенсионеров... Тьфу, бля!
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