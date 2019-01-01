KiRA MAZUR выступила во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019.

“На старт, внимание, марш!”: как Сеть отреагировала на выступление KiRA MAZUR в Нацотборе Пресс-служба

С “легкой руки” и фразы Андрея Данилко певица KiRA MAZUR “стартовала” на Национальном отборе “Евровидения”. “Неформат”, “Олег Скрипка в юбке”, “сплошная инфернальность” - так была заявлена и представлена исполнительница публике. Как результат - довольно противоречивые комментарии жюри и сомнительные оценки. Но совпало ли это с отзывом пользователей Интернета?

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Сама KiRA, пожалуй что, самая экстремальная первооткрывательница в украинском шоу-бизнесе, не скрывает: для неё Нацотбор стал первой серьёзной ступенью на пути к признанию.

“Я работаю давно, однако возможность быть услышанной глобально появилась для меня впервые. Понимаю, что рядом со мной — значительно более известные исполнители, а со мной широкая общественность фактически только знакомится. Было ли мне страшно? Так всё страшно! Главное - собственное ощущение и желание этот страх преодолеть!“ - комментирует KiRA MAZUR.

Видеозапись выступления исполнительницы на конкурсе же, которое добавлено на YouTube, изобилует одобрительными нотами:

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Свой комментарий также оставил известный французский продюсер и обладатель “Грэмми” Кэррэдин Солтани, с которым KiRA сотрудничала несколько лет назад.

Результаты второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“ можно посмотреть здесь.