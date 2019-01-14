13-летняя дочь Оли Поляковой рассказала, как зарабатывает деньги.

"Хожу на шоппинг с собственными деньгами": Дочь Ольги Поляковой удивила заявлением instagram.com/polyakovamusic

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Дочь певицы Ольги Поляковой, 13-летняя Мария, дала интервью Кате Осадчей. Маша ответила на ряд вопросов, касающихся ее стиля, внешности и Инстаграм-аккаунта. В частности, на вопрос, с кем 13-летняя девушка любит ходить на шоппинг - с отцом или матерью - Маша сделала неожиданное заявление, что сама зарабатывает деньги на свои наряды.

Хожу за покупками со своей картой. Зарабатываю через Инстаграм, продаю рекламу. У меня уже почти 100 тыс. подписчиков. Иногда, правда, папа или мама что-то подбрасывают, - сказала Маша.

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Также Мария прокомментировала свое недавнее похудение, которое активно обсуждали в Сети подписчики Ольги Поляковой. По словам девушки, она достигла хороших результатов - похудела на 7 кг за 4 месяца. Маша отметила, что такой эффект получился благодаря отказу от вредной пищи.

Я ем все, что необходимо для нормального развития - белки, витамины, даже сахар. Не ем вредное - чипсы, газировку. конфеты, - сказала Маша.

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На вопрос о комментариях хейтеров, которые часто “атакуют“ фото Марии с матерью, девушка ответила, что относится к ним спокойно.

Говорю: “Ну и ладно, мне все равно. “Бувай!“ - сказала Мария.

Ранее мы писали, что Оля Полякова обвинила Лободу в плагиате.