Певица назвала неожиданную причину.

Оля Цибульская призналась, почему не хочет участвовать в "Евровидении" instagram.com/cybulskaya

Известная украинская певица Оля Цибульская рассказала подписчикам, почему не участвует в Нацотборе на “Евровидение-2019“. Откровенное признание артистка сделала на своей странице в Instagram.

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Звезда опубликовала новый снимок и в подписи к нему написала, почему не хочет участвовать в песенном конкурсе.

“За минулий тиждень в інтерв'ю мене разів 10 питали чому не пішла на відбірковий #Євробачення. Все просто. Жінка після 30-ти вже не випробовує свої сили. Вона у своїх силах впевнена! У конкурса є своя політика і свій формат. А мені у 33 роки хочеться співати без формату, лише так, як відчуваю“, - написала Цибульская.

Певица отметила, что возможно в следующем году поменяет свое решение:

Не заперечую, що, можливо, наступного року передумаю, я ж жінка!

Напомним, ранее Оля Цибульская призналась, что ей предлагали секс за деньги.