В финале им будет сложнее, - Джамала высказалась о выступлении KAZKA на Нацотборе

Джамала оценила выступления участников второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019.

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Судья Нацотбора на "Евровидение-2019" - украинская певица Джамала высказалась об участниках второго полуфинала конкурса. Соответствующий пост она опубликовала Instagram.

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Джамала начала со своих фаворитов – группы Freedom Jazz, отметив высокий профессионализм коллектива. Дуэту ANNA MARIA она также сделала комплименты, но отметила, что их песня для нее была слишком предсказуемой.

Я рада, что большинство зрителей Нацотбора проголосовали за группа, существует уже давно, Freedom Jazz. Их артистизм и профессионализм увидели все! Это был очень крутой выступление! И вы это почувствовали. ANNA MARIA - еще одни крутые исполнительницы, очень классно спели. По моему мнению, их песня слишком предсказуема. Хотя, возможно, для конкурса это и неплохо, - написала певица.

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О группе KAZKA судья высказалась так:

Я отметила, что Саша действительно выросла как певица за этот год. Песня и номер сделаны довольно интересно, но все же остались вопросы к ее пения в живую! Думаю, в финале им будет гораздо сложнее, ведь их ждет нешуточная конкуренция от Freedom Jazz, Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.

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А вот KHAYAT Джамалу приятно удивил. Она отметила его умение достойно держаться на сцене и реагировать на замечания ведущего и судей.

Он очень вежливый человек. А я вот не удержалась и сейчас переживаю, что не очень хорошо получилось с цитированием его песни. Признаю и уже лично извинялась! Желаю ему, чтобы он стал еще увереннее в своем вокале и написании песен. Очень хочу увидеть его на следующем Нацотборе, - призналась певица.

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