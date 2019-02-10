23 февраля состоится финал Нацотбора на "Евровидение-2019". Узнайте порядок выступления всех участников конкурса на сайте Ivona.

Нацотбор на Евровидение-2019: кто прошел в финал

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В субботу, 16 февраля прошел второй полуфинал Национального отбора на конкурс “Евровидение 2019“. По результатам соревнований определилась тройка победителей, которые покажут себя в финале Нацотбора уже 23 февраля.

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Так, в следующий этап конкурса прошли Freedom Jazz (16 баллов), ANNA MARIA (12 баллов) и KAZKA (12 баллов). Напомним, что триумфаторами первого Нацотбора стали Maruv (14 баллов), Brunettes Shoot Blondes (14 баллов) и YUKO (13 баллов).

А вот так выглядит полный список финалистов Национального отбора на “Евровидение-2019“ в порядке их выступления 23 февраля:

Freedom-jazz (второй полуфинал) — 16 баллов

YUKO (первый полуфинал) — 13 баллов

Maruv (первый полуфинал) — 14 баллов

Brunettes Shoot Blondes (первый полуфинал) — 14 баллов

KAZKA (второй полуфинал) — 12 баллов

ANNA MARIA (второй полуфинал) — 12 баллов

Накануне участник Нацотбора - группа Braii презентовала клип на конкурсную песню “Maybe“.