Нацотбор на Евровидение-2019: кто прошел в финал
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В субботу, 16 февраля прошел второй полуфинал Национального отбора на конкурс “Евровидение 2019“. По результатам соревнований определилась тройка победителей, которые покажут себя в финале Нацотбора уже 23 февраля.
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Так, в следующий этап конкурса прошли Freedom Jazz (16 баллов), ANNA MARIA (12 баллов) и KAZKA (12 баллов). Напомним, что триумфаторами первого Нацотбора стали Maruv (14 баллов), Brunettes Shoot Blondes (14 баллов) и YUKO (13 баллов).
А вот так выглядит полный список финалистов Национального отбора на “Евровидение-2019“ в порядке их выступления 23 февраля:
- Freedom-jazz (второй полуфинал) — 16 баллов
- YUKO (первый полуфинал) — 13 баллов
- Maruv (первый полуфинал) — 14 баллов
- Brunettes Shoot Blondes (первый полуфинал) — 14 баллов
- KAZKA (второй полуфинал) — 12 баллов
- ANNA MARIA (второй полуфинал) — 12 баллов
Накануне участник Нацотбора - группа Braii презентовала клип на конкурсную песню “Maybe“.
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