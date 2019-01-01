Берлинале-2019: названы имена всех победителей

Жюри 69-го Берлинского международного кинофестиваля объявило победителей.

Читай также: Ти така одна: Александр Пономарев выпустил лирическую песню

В Берлине состоялась церемония вручения наград 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Обладателем Золотого медведя стал режиссер Навада Лапида и его картина "Синонимы". Гран-при жюри ушло фильму французского режиссера Франсуа Озона "По милости божьей".

Победители 69-го Берлинале:

"Серебряного медведя" получил фильм французского режиссера Франсуа Озона "Божьей милостью".

Приз Альфреда Бауэра за открытие новых перспектив в киноискусстве получил немецкий фильм "Разрушительница системы" Норы Фингшайдт.

"Серебряного медведя" за лучшую режиссуру вручили Ангеле Шанелек за фильм "Я была дома, но..."

Награду в категории "Лучшая актриса" получила Юн Мэй за роль в китайском фильме "Прощай, сын мой". Ее партнер по фильму Ван Цзинчунь получил "Серебряного медведя" в категории "Лучший актер".

Награду за лучший сценарий на Берлинале вручили сценаристам фильма "Пираньи" итальянца Клаудио Джованнези.

"Серебряного медведя" за выдающиеся достижения в области киноискусства получил датский оператор Расмус Видебек за работу в фильме "Похищая лошадей".

В основном конкурсе было заявлено 17 фильмов, среди которых был фильм "Гарет Джонс" Агнешки Холланд о Голодоморе в Украине. Жюри Берлинале возглавила актриса Жюльет Бинош.

Напомним, что ранее стали известны результаты второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019.