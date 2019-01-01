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Мать Децла назвала причину его смерти

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Названа причина смерти известного рэпера Децла.
Мать Децла назвала причину его смерти
Мать Децла назвала причину его смерти

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На минувшей неделе в СМИ появилась информация о том, что причиной смерти рэпера Децла могло стать отравление. Другую версию озвучила мать погибшего - Ирина Толмалцкая, которая считает, что у ее сына не выдержало сердце.

[Причина смерти] — перенагрузки. Он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога, — рассказала Толмацкая в эфире Первого канала.

Мама звезды также подчеркнула, что предложила Децлу сходить к врачу, но он отказался. Напомним, что судмедэкспертиза показала, что в крови музыканта в момент смерти не было запрещенных веществ или алкоголя, которые могли привести к остановке сердца.

Ранее в сети появилось последнее видео с выступления Децла.

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Теги: Децл, Кирилл Толмацкий, причина смерти
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