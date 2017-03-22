Умер известный швейцарский актер Бруно Ганц

Актер ушел из жизни в возрасте 77 лет.

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В возрасте 77 лет скончался один из самых известных швейцарских актеров Бруно Ганц. По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, артист умер в ночь с 15 на 16 февраля.

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О причине смерти Бруно Ганца пока ничего не сообщается. Известно, что мужчина долгое время боролся с раком кишечника.

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Бруно Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе. Впервые он снялся в кино в 19 лет, а знаменитым стал благодаря роли в фильме “Небо над Берлином“ Вима Вендерса. Актер также сыграл в картинах “Хлеб и тюльпаны“ и “Бункер“. Последней его работой стал “Дом, который построил Джек“ Ларса фон Триера.

Напомним, что ранее появились новые подробности смерти Децла.