55-летняя Оксана Байрак ждет первенца

Известная украинка Оксана Байрак намерена впервые стать мамой в 55 лет.

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Известная украинская сценаристка и режиссер Оксана Байрак собирается стать мамой. В свои 55 звезда еще не имеет детей, но в этом году намерена родить первенца и даже выбрала имя.

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По словам знаменитости, которой недавно исполнилось 55 лет, она решительно настроена на то, чтобы впервые стать мамой.

В этом году хочу родить ребенка. Я уже решительно настроена. В моей новой квартире, где сейчас заканчивается ремонт, есть детская комната и детская ванная. Молю Господа, чтобы в этом году у меня появилась моя Лиза“, - сообщила Байрак в интервью изданию “КП“ в Украине“.

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Она также отметила, что имя для будущей дочери выбрала еще в детстве.

Имя я выбрала в 3 года, когда мне папа из ГДР привез куклу, которую я назвала Лиза. Это детское ощущение материнства осталось до сих пор, - призналась Оксана.

К слову, сценаристка с 2011 года находится в отношениях с Георгием Москалюком, с которым познакомилась во время съемок программы “Давай поженимся“. При этом звезда избегает разговоров о своем возлюбленном.

Оксана Байрак с Георгием Москалюком Олег Батрак

Напомним, что ранее известная украинская певица Надежда Мейхер приняла участие в съемках мелодрамы “Ничто не случается дважды“ Оксаны Байрак.