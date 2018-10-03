Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за разговоры по телефону

Мужа Виктории Бекхэм заметили с телефоном во время вождения авто, за что он может лишиться водительских прав.

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Супруга Витории Бекхэм, известного футболиста Девида Бекхэма будут судить за использование мобильного телефона за рулем автомобиля. По информации издания Sky News, в ноябре минувшего года в центре Лондона прохожий заметил, как Бекхэм, управляя автомобилем Bentley Bentayga, общался по мобильному телефону, что строго запрещено законом. Слушания по делу звезды назначены на 19 марта.

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Если Бекхэм будет признан виновным, ему грозит начисление шести штрафных баллов из 12 возможных. Это значит, что при повторном подобном нарушении его водительские права будут немедленно аннулированы и не будут подлежать восстановлению в течение трех лет.

Отметим, что это уже не первое нарушение экс-футболистом правил дорожного движения. В сентябре 2018-го Бекхэм избежал наказания за превышение скорости, поскольку уведомление от властей о правонарушении пришло к нему слишком поздно.

Ранее Дэвид Бекхэм рассказал о сложностях брака с Викторией.