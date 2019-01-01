На проекте "Следствие ведут экстрасенсы" разгадают тайну невесты в черном
В это воскресенье, 17 февраля в 19:00 и 20:00, на СТБ выйдут две премьерные серии мистического реалити “Следствие ведут экстрасенсы“ о невероятных мистических историях любви. В первом выпуске телезрителей ждет крайне необычное расследование, ведь во сне экстрасенсу явится... молодая мертвая женщина, умоляющая найти ее любимого! Любовный треугольник и опасная помолвка с мужчиной из того света – не пропустите!
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Месяц назад в редакцию программы “Следствие ведут экстрасенсы“ обратилась ясновидящая Ярослава Федорова. Причиной ее беспокойства послужил странный сон. Экстрасенсу приснилась молодая мертвая женщина.
“У нее были длинные русые волосы. Она мне сказала, что нужно найти тело мужчины. И тут я увидела мертвого мужчину, который тянет руки к живой женщине“, – шокировала сказанным Ярослава.
Экстрасенс нарисовала лицо приснившейся женщины, которую пытались задушить во сне. Карты подсказали Ярославе Федоровой, что имя незнакомки связано с цветами. Экстрасенс убеждена, что этой женщине грозит страшная опасность, которую нужно предотвратить!
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Длительные поиски не давали результатов, однако случилось удивительное – незнакомка сама постучалась в редакцию программы. Зовут ее Квитослава. Женщина рассказала, что ей действительно снится мертвый мужчина, который встает из гроба и протягивает к ней руки.
“Но лица я не вижу. Он стоит надо мной и говорит: “Идем со мной“. Тянет меня за шею и душит. Я просыпаюсь от того, что не могу вдохнуть“, – рассказала Квитослава.
После того, как ей впервые приснился мертвый человек, женщина утром едва не захлебнулась! Она была в шаге от смерти. А в скором времени на улице на Квитославу упал рекламный щит, который весил десятки килограммов – его сорвало ветром! Щит разрезал ногу женщине и едва не сделал калекой.
Квитослава неоднократно оказывалась на грани жизни и смерти. Единственный шанс остановить ряд неудач для отчаявшейся женщины – это помощь экстрасенсов.
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Героиня признается экстрасенсам, что видела странный сон: она стоит перед зеркалом в свадебном платье серо-черного цвета, а обручальное кольцо на палец ей надевает…покойник!
Ярослава Федорова отметит: “Помолвка с покойником во сне – это очень плохой знак! Он означает неминуемую смерть“.
Что же за сила преследует Квитославу? Почему ей грозит смертельная опасность? И кем окажется ее мертвый жених из сна? Не пропустите в новом выпуске проекта “Следствие ведут экстрасенсы“, 17 февраля в 19:00 на СТБ!
Напомним, ранее Эксперты шоу “Следствие ведут экстрасенсы“ разгадали тайну любовного треугольника.
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