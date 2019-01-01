На проекте "Следствие ведут экстрасенсы" разгадают тайну невесты в черном

Зрителей ждет крайне необычное расследование.

В это воскресенье, 17 февраля в 19:00 и 20:00, на СТБ выйдут две премьерные серии мистического реалити “Следствие ведут экстрасенсы“ о невероятных мистических историях любви. В первом выпуске телезрителей ждет крайне необычное расследование, ведь во сне экстрасенсу явится... молодая мертвая женщина, умоляющая найти ее любимого! Любовный треугольник и опасная помолвка с мужчиной из того света – не пропустите!

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Месяц назад в редакцию программы “Следствие ведут экстрасенсы“ обратилась ясновидящая Ярослава Федорова. Причиной ее беспокойства послужил странный сон. Экстрасенсу приснилась молодая мертвая женщина.

Следствие ведут экстрасенсы Пресс-служба

“У нее были длинные русые волосы. Она мне сказала, что нужно найти тело мужчины. И тут я увидела мертвого мужчину, который тянет руки к живой женщине“, – шокировала сказанным Ярослава.

Экстрасенс нарисовала лицо приснившейся женщины, которую пытались задушить во сне. Карты подсказали Ярославе Федоровой, что имя незнакомки связано с цветами. Экстрасенс убеждена, что этой женщине грозит страшная опасность, которую нужно предотвратить!

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Длительные поиски не давали результатов, однако случилось удивительное – незнакомка сама постучалась в редакцию программы. Зовут ее Квитослава. Женщина рассказала, что ей действительно снится мертвый мужчина, который встает из гроба и протягивает к ней руки.

“Но лица я не вижу. Он стоит надо мной и говорит: “Идем со мной“. Тянет меня за шею и душит. Я просыпаюсь от того, что не могу вдохнуть“, – рассказала Квитослава.

Следствие ведут экстрасенсы Пресс-служба

После того, как ей впервые приснился мертвый человек, женщина утром едва не захлебнулась! Она была в шаге от смерти. А в скором времени на улице на Квитославу упал рекламный щит, который весил десятки килограммов – его сорвало ветром! Щит разрезал ногу женщине и едва не сделал калекой.

Квитослава неоднократно оказывалась на грани жизни и смерти. Единственный шанс остановить ряд неудач для отчаявшейся женщины – это помощь экстрасенсов.

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Героиня признается экстрасенсам, что видела странный сон: она стоит перед зеркалом в свадебном платье серо-черного цвета, а обручальное кольцо на палец ей надевает…покойник!

Ярослава Федорова отметит: “Помолвка с покойником во сне – это очень плохой знак! Он означает неминуемую смерть“.

Следствие ведут экстрасенсы Пресс служба

Что же за сила преследует Квитославу? Почему ей грозит смертельная опасность? И кем окажется ее мертвый жених из сна? Не пропустите в новом выпуске проекта “Следствие ведут экстрасенсы“, 17 февраля в 19:00 на СТБ!

Напомним, ранее Эксперты шоу “Следствие ведут экстрасенсы“ разгадали тайну любовного треугольника.