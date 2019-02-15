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Нацотбор на "Евровидение-2019": KiRA MAZUR выпустила клип на конкурсный трек

Комментариев: 2
Певица представляет lyric-video на песню "Дихати".
Нацотбор на "Евровидение-2019": KiRA MAZUR выпустила клип на конкурсный трек
Нацотбор на "Евровидение-2019": KiRA MAZUR выпустила клип на конкурсный трек
Пресс служба

Участница Нацотбора на “Евровидение-2019” KiRA MAZUR  представила лирик-видео на конкурсную песню “Дихати“.

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Певица опубликовала ролик на своем официальном канале в YouTube.

Во втором полуфинале Нацотбора “Евровидения”, который состоится завтра, 16 февраля, исполнительница выступит  с этой песней под номером 4.

“Трек “Дихати“ с начала своего создания не нёс за самоцель “Евровидение”!  Я просто верила в него, и мне приятно, что искренность и естественная аутентика в моём творчестве привели меня к Нацотбору. Я благодарю за молниеносную реакцию всю команду, отдельно – дизайнера Алёну Олейник, которая в максимально короткие сроки подготовила для меня образы!“ – рассказала KiRA.

Кроме самой MAZUR, в lyric-video появились и её сессионные музыканты.

“Мне захотелось познакомить зрителей со своей бандой как с неразрывной частью самой себя! Мы вживую играем на всех концертах и ​​фестивалях. Это моя семья!“ – комментирует KiRA MAZUR.

Режиссёром видео стал украинский клипмейкер Радислав Лукин.

“Всегда приятно работать с артистом, который чётко знает, к чему он стремится, что он хочет получить в результате. С KiRA легко работать, её не надо было учить быть собой в кадре. Поэтому снимали на улыбке! Надеюсь, многие будут пересматривать нашу работу с той же улыбкой. И не без любопытства!“ – говорит Лукин.

Результаты первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019” можно посмотреть здесь.

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Теги: kira mazur, Нацотбор Евровидения 2019 в Украине
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  15.02.2019, 17:05
Оценка:  0
pусский
Увидел её и выпустил газы. гы-гы-гы!
гость  (аноним)  15.02.2019, 16:39
Оценка:  0
гость
Чучело!
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