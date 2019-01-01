Участница "Голосу країни - 7" сняла видеоклип в Лос-Анджелесе

Бывшая подопечная Потапа Элла Пономарева презентовала свою первую видеоработу на песню "Молодость".

Сегодня, 15 февраля, на YouTube-канале платформы Masterskaya появился дебютный клип нового проекта Эллы - хаус-дуэта Ella. Съемки клипа проходили в Лос-Анджелесе, а режиссером ролика стал Михаил Коротеев, известный по видео работам Ивана Дорна “Preach“ и группы Океан Эльзы “Мыть“.

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В своем первом ролике музыканты рассказывают о последней ночи двух влюбленных перед разлукой. Утром один из них уходит в армию.

Видеоклип, съемки которого проходили в Лос-Анджелесе, стал отправной точкой в творчестве Эллы после вылета из шоу “Голос країни“. Вспоминая прошлый опыт, певица отмечает, что это был ее первый телевизионный конкурс. Ввиду отсутствия музыкального образования участие в шоу давалось нелегко. При этом трудности добавили Эльмире сил и позволили поверить в себя, как в артиста.

“Когда я покинула „Голос країни“ у меня началась небольшая депрессия. Но длилась она недолго, вскоре я собралась с мыслями и пошла в музыкальную школу. Там меня научили азам и вот теперь я сама пишу музыку“. - рассказывает Ella.

Напомним, ранее экс-холостяк Rozhden выпустил новую песню о любви.