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У Оли Цибульской пытались отбить мужа накануне Дня святого Валентина

Комментариев: 4
Незнакомка хотела "украсть" мужа Цибульской во время семейного отдыха.
У Оли Цибульской пытались отбить мужа накануне Дня святого Валентина
У Оли Цибульской пытались отбить мужа накануне Дня святого Валентина
instagram.com/cybulskaya

Известная украинская певица Оля Цибульская не любить делиться подробностями своей личной жизни. Но совсем недавно с певицей и ее мужем произошел случай, о котором звезда решила рассказать своим подписчикам.

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В День святого Валентина в своем Instagram-аккаунте артистка разместила видео, в котором  призналась, что накануне праздника неизвестная женщина  пыталась “украсть“ супруга прямо на глазах у Оли и четырехлетнего сына.

Исполнительница сообщила, что незнакомая женщина забыла ключи от авто внутри и настойчиво требовала помощи.

“Подошла к моему мужу, не обращая внимания на меня, точнее, наблюдая через плечо и сказала ему: А ты можешь отвезти меня домой, чтобы я взяла другие ключи?“ – рассказала Оля Цибульская.

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Супруг звезды объяснил женщине, что сейчас отдыхает вместе с женой и сыном и предложил вызвать такси.

“Такси я могу вызвать и сама. Я хочу, чтобы ты меня отвез“, - настойчиво заявила незнакомка.

После этой фразы, муж Оли Цибульской не стал продолжать разговор и вернулся к жене.

Напомним, ранее Ольга Сумская показала архивные снимки с супругом.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  15.02.2019, 12:39
Оценка:  0
гость
Валентин уже давно не "святой".
pусский  (аноним)  15.02.2019, 12:01
Оценка:  0
pусский
Хочу увидеть, как срут она и её муж, бля!
гость  (аноним)  15.02.2019, 11:45
Оценка:  +1
гость
Абасраццо, как интересно! Давай ещё.
гость  (аноним)  15.02.2019, 11:38
Оценка:  +1
гость
да зачем эти дебильные новости
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