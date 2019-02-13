У Оли Цибульской пытались отбить мужа накануне Дня святого Валентина

Незнакомка хотела "украсть" мужа Цибульской во время семейного отдыха.

Известная украинская певица Оля Цибульская не любить делиться подробностями своей личной жизни. Но совсем недавно с певицей и ее мужем произошел случай, о котором звезда решила рассказать своим подписчикам.

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В День святого Валентина в своем Instagram-аккаунте артистка разместила видео, в котором призналась, что накануне праздника неизвестная женщина пыталась “украсть“ супруга прямо на глазах у Оли и четырехлетнего сына.

Исполнительница сообщила, что незнакомая женщина забыла ключи от авто внутри и настойчиво требовала помощи.

“Подошла к моему мужу, не обращая внимания на меня, точнее, наблюдая через плечо и сказала ему: А ты можешь отвезти меня домой, чтобы я взяла другие ключи?“ – рассказала Оля Цибульская.

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Супруг звезды объяснил женщине, что сейчас отдыхает вместе с женой и сыном и предложил вызвать такси.

“Такси я могу вызвать и сама. Я хочу, чтобы ты меня отвез“, - настойчиво заявила незнакомка.

После этой фразы, муж Оли Цибульской не стал продолжать разговор и вернулся к жене.

Напомним, ранее Ольга Сумская показала архивные снимки с супругом.