Олег Винник показал ранее неизвестную "Роксолану"

Певец представил первую версию песни "Роксолану".

Популярный украинский певец порадовал поклонников еще одной версией известного хита. Артист выпустил первоначальную версию песни “Роксолана“.

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Эту композицию Олег Винник будет исполнять в новом стадионном туре, который запланирован на май 2019 года.

Отметим, что ранее неизвестную версию трека “Роксолана“ певец официально представил на своем Youtube-канале на День святого Валентина.

Напомним, ранее Настя Каменских представила клип на песню “Попа, как у Ким“.