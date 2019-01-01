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Олег Винник показал ранее неизвестную "Роксолану"

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Певец представил первую версию песни "Роксолану".
Олег Винник показал ранее неизвестную "Роксолану"
Олег Винник показал ранее неизвестную "Роксолану"
instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный украинский певец порадовал поклонников еще одной версией известного хита. Артист выпустил первоначальную версию песни “Роксолана“.

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Эту композицию Олег Винник будет исполнять в новом стадионном туре, который запланирован на май 2019 года.

Отметим, что ранее неизвестную версию трека “Роксолана“ певец официально представил на своем Youtube-канале на День святого Валентина.

Напомним, ранее Настя Каменских представила клип на песню “Попа, как у Ким“.

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Теги: Олег Винник
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Источник: Ivona.bigmir.net

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