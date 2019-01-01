"Ти моя половина": Дима Коляденко представил новую песню

В День всех влюбленных Дима Коляденко сделал подарок своим многочисленным поклонникам.

В День всех влюбленных украинский певец Дима Коляденко представил новый трек. Песня “Ти моя половина“ написана автором слов и музыки Олегом Жолтиковым, специально для всех влюбленных, для всех людей, у которых есть свои половинки. Для тех, кто любит, кто умеет любить и кому нужны слова о любви.

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Теперь эту песню “Ти моя половина“ может петь каждый. Песня “Ти моя половина” не первый украинский сингл артиста, но такой же драйвовый и зажигательный как трек “Гасимся” (первый украиноязычный сингл Димы Коляденко).

За неделю до праздничной премьеры Дима начал вести отсчет дней до презентации песни в своем Инстаграме. Поклонники артиста в комментариях активно писали о том, что с нетерпением ждут премьеру и уверены, что песня обязательно станет хитом!

“Эту песню сразу можно назвать народной, она на все времена! Ее можно петь на свадьбах, днях рождения и других праздниках! Люди смогут признаваться в любви своим половинкам! Не случайно она выходит именно в День святого Валентина! Это Мой Подарок для всех влюблённых! Песня о половинке сердца и половинке души! Я уверен, что это хит! Народный хит-хит!! Говорите, пойте своим любимым людям слова о любви и жизнь будет прекрасна! Да будет так!!” - говорит о песне сам Дима Коляденко.

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Как всегда, Дима Коляденко, удивляет! Песня про половину сердца и души однозначно окажется в вашем плейлисте, ведь таких позитивных, весенних и добрых композиций не бывает слишком много!

Напомним, ранее Гайтана выпустила новую песню “Закохана“.