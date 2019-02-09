Победительница "Голос. Діти-4" покорила Дрю Бэрримор на американском шоу талантов

Данэлия Тулешова приняла участие в международном шоу талантов The World's Best.

11-летняя Данэлия Тулешова, победительница и подопечная MONATIK в проекте “Голос.Діти-4“, на днях выступила на международном шоу талантов The World's Best на телеканале CBS.

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Юная вокалистка растрогала до слез голливудскую актрису Дрю Бэрримор. На конкурсе Данэлия исполняла песню “Rise up“, которую пела в полуфинале “Голос. Дети-4“.

“На шоу меня пригласили продюсеры, которым понравилось видео с моих выступлений. Моим музыкальным продюсером на шоу был Мигель Гендельман (продюсер Pink). На первом этапе я исполняла песню “Rise up“, она мне очень нравится. Я уже пела ее на “Голос. Дети“. На шоу The World's Best выбор песни зависел не только от меня. Но продюсеры решили, что именно эта композиция полностью раскрывает мои вокальные данные“, — говорит Данэлия.

Дрю Бэрримор, продюсер и член жюри шоу, назвала Данэлию “Вокальным чудом“. По итогам голосования жюри, юная артистка набрала 96 балов из 100.

Американская певица и член жюри Фэйт Хилл так прокомментировала выступление Данэлии:

“Я могу сказать честно как певица певице, у меня были мурашки по коже. Спасибо тебе за красивую улыбку, красивую душу, спасибо, что пришла и поделилась этим с нами“.

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Успех Данэлии также прокомментировал ее тренер и наставник – мультиартист MONATIK, который не только привел ее к победе в детском “Голосе“, но и стал тренером нового девятого сезона взрослого вокального шоу.

Данэлия Тулешова и Monatik Пресс-служба

“Помимо невероятного таланта, Данеличка очень трудолюбива и чиста как человек. Поэтому я верю, что вся Вселенная будет сопутствовать осуществлению её мечты. Очень счастлив, что её поддерживают прекрасные родители, верят в талант Дани и максимально дают ей возможность для развития. А это всегда даёт свои результаты. Горжусь, восхищаюсь, верил, верю и буду верить“.

Американское талант-шоу “The World’s Best“ уже успело пригласить Даниэлю в качестве специального гостя своей промокампании. Юная певица посетила также популярные телешоу на каналах Warner Bros.Television, NBC и Disney.

Уже весной стартуют съемки нового сезона “Голос. Діти-5“, единственного детского вокального шоу в Украине, которое открывает большие таланты юных вокалистов.

Напомним, ранее победительница “Голосу країни“ выпустила новый трек.