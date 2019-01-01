NIKITA LOMAKIN презентовал новый альбом о любви

В День всех влюблённых певец представил дебютный альбом “Зеркала”.

NIKITA LOMAKIN – молодой амбициозный певец, номинант премии “M1 Music Awards. 4 Seasons” представил дебютный альбом “Зеркала”.

Читай также: Группа “НЕРВЫ“ выпустила долгожданный клип

10 треков, которые отзеркаливают внутренний взрыв и честно рассказывают о мужских эмоциях; так о любви, уверяет NIKITA, не говорили давно.

“Мне нравится дата релиза моего первого альбома. 14 февраля, День всех влюблённых, - праздник хоть и важном, но, как по мне, слишком попсовый и гламурный. Я же собираюсь говорить о всех сторонах любви и о том, насколько неудобной она может быть, – в том числе“, – комментирует исполнитель и автор всех песен в “Зеркалах”.

NIKITA LOMAKIN презентовал новый альбом "Зеркала" Пресс-служба

Отдельно NIKITA LOMAKIN выделяет заглавную песню к альбому, давшую ему название:

“Зеркала” я написал буквально за пару часов. Этой песни изначально не планировалось, она появилась самой последней – и решила всё. В моей жизни есть такие отношения: человек внезапно исчезает, внезапно появляется снова, цепляет каждым словом – и ты пропал. Этой девушке я и посвятил “Зеркала”.

Альбом, записанный на #M1STUDIO, уже доступен к прослушиванию на всех цифровых площадках, а 5 апреля в столичном клубе “Atlas” пройдёт его презентация.

Напомним, ранее Настя Каменских выпустила клип на песню “Попа, как у Ким“.