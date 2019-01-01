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Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков

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Ко Дню святого Валентина в сети появилась серия фантиков "Love is" со словами о любви от ведущих канала "Украина".
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
пресс-служба канала Украина

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Так, своим взглядом на понятие «любовь» поделились ведущие новостей “Сегодня“ Анна Панова, Максим Сикора, Игорь Пупков, Виталий Школьный и Марина Кухар.
Праздничные фантики также украсили Алексей Суханов, Александр Скичко, Светлана Катренко, Лилия Ребрик, Григорий Герман, Сергей Зенин и Ярослав Куц.

Сергей Зенин: “Любовь - это заботиться о самом важном для себя человеке и чувствовать в этом счастье“.

Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
пресс-служба канала Украина

Светлана Катренко: “Любовь это - выгуливать ее йоркшира, когда она заболела“.

Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
пресс-служба канала Украина

Григорий Герман: “Любовь - это готовить ей вкусные завтраки“.

Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
пресс-служба канала Украина

Александр Скичко: “Любовь - это смысл жизни!“
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
пресс-служба канала Украина

Алексей Суханов: “Любовь - это способность сделать человека счастливым, независимо от того, вместе вы или нет. И именно это отличает любовь от эгоизма!“
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
пресс-служба канала Украина

Анна Панова: “Любовь - это способность укрощать собственное эго ради счастья двоих“.

Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
пресс-служба канала Украина

Максим Сикора: “Любовь - это желание просыпаться вместе до самой старости“.
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
пресс-служба канала Украина

Ярослав Куц: “Любовь - это не высыпаться вместе“.

Игорь Пупков: “Любовь - это большой и тяжелый труд, но с очень приятными бонусами!“
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
пресс-служба канала Украина

Виталий Школьный: “Любовь - это завести вместе кота, мокнуть вместе под дождем, смеяться вместе над праздничными комедиями“.
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
пресс-служба канала Украина

Марина Кухар: “Любовь - это всегда поддерживать друг друга“.
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков
пресс-служба канала Украина

Ранее мы писали,  что канал “Украина“ приступил к съемкам нового сериала. 

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Теги: канал Украина, Лилия Ребрик, Александр Скичко, Алексей Суханов
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