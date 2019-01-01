Ко Дню святого Валентина в сети появилась серия фантиков "Love is" со словами о любви от ведущих канала "Украина".

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Так, своим взглядом на понятие «любовь» поделились ведущие новостей “Сегодня“ Анна Панова, Максим Сикора, Игорь Пупков, Виталий Школьный и Марина Кухар.

Праздничные фантики также украсили Алексей Суханов, Александр Скичко, Светлана Катренко, Лилия Ребрик, Григорий Герман, Сергей Зенин и Ярослав Куц.

Сергей Зенин: “Любовь - это заботиться о самом важном для себя человеке и чувствовать в этом счастье“.



Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков пресс-служба канала Украина

Светлана Катренко: “Любовь это - выгуливать ее йоркшира, когда она заболела“.



Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков пресс-служба канала Украина

Григорий Герман: “Любовь - это готовить ей вкусные завтраки“.



Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков пресс-служба канала Украина

Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков пресс-служба канала Украина

Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков пресс-служба канала Украина

Александр Скичко: “Любовь - это смысл жизни!“Алексей Суханов: “Любовь - это способность сделать человека счастливым, независимо от того, вместе вы или нет. И именно это отличает любовь от эгоизма!“Анна Панова: “Любовь - это способность укрощать собственное эго ради счастья двоих“.

Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков пресс-служба канала Украина

Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков пресс-служба канала Украина

Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков пресс-служба канала Украина

Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков пресс-служба канала Украина

Love is: звезды телевидения украсили серию праздничных фантиков пресс-служба канала Украина

Максим Сикора: “Любовь - это желание просыпаться вместе до самой старости“.Ярослав Куц: “Любовь - это не высыпаться вместе“.Игорь Пупков: “Любовь - это большой и тяжелый труд, но с очень приятными бонусами!“Виталий Школьный: “Любовь - это завести вместе кота, мокнуть вместе под дождем, смеяться вместе над праздничными комедиями“.Марина Кухар: “Любовь - это всегда поддерживать друг друга“.

Ранее мы писали, что канал “Украина“ приступил к съемкам нового сериала.