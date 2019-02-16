Нацотбор на "Евровидение-2019": результаты второго полуфинала

В субботу, 16 февраля, прошел второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019. В нем приняли участие 8 групп и сольных исполнителей.

В субботу, 16 февраля в эфире телеканала СТБ и UA: Перший прошел второй полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“.

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Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз стал Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа была Надежда Матвеева.

Состав судьей остался с прошлого года. Оценивали выступления участников Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Также сегодня на сцене Нацотбора выступил представитель Чехии группа Lake Malawi с песней "Friend of a Friend".

Во втором полуфинале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:

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Участники второго полуфинала Нацотбора instagram.com/eurovision.ua

По результатам судейского и зрительского голосования определились еще трое финалистов Нацотбора. 23 февраля мы вновь увидим выступления таких исполнителей:

Freedom Jazz

ANNA MARIA

KAZKA

Результаты второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“:

Полный выпуск второго полуфинала:

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.