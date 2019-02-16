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Нацотбор на "Евровидение-2019": результаты второго полуфинала

Комментариев: 5
В субботу, 16 февраля, прошел второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019. В нем приняли участие 8 групп и сольных исполнителей.
Нацотбор на "Евровидение-2019": участники второго полуфинала
Нацотбор на "Евровидение-2019": участники второго полуфинала
instagram.com/eurovision.ua

В субботу, 16 февраля в эфире телеканала СТБ и UA: Перший прошел второй полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“.

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Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз стал Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа была Надежда Матвеева.

Состав судьей остался с прошлого года. Оценивали выступления участников Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Также сегодня на сцене Нацотбора выступил представитель Чехии группа Lake Malawi с песней "Friend of a Friend".

Во втором полуфинале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:

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    Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA
  4. KiRA MAZUR
  5. LAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom Jazz

Участники второго полуфинала Нацотбора
Участники второго полуфинала Нацотбора
instagram.com/eurovision.ua

По результатам судейского и зрительского голосования определились еще трое финалистов Нацотбора. 23 февраля мы вновь увидим выступления таких исполнителей:

  • Freedom Jazz
  • ANNA MARIA
  • KAZKA
Результаты второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение-2019“:
 
Полный выпуск второго полуфинала:

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.

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Теги: Нацотбор Евровидения 2019 в Украине, Евровидение 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (5)
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pусский  (аноним)  15.02.2019, 14:58
Оценка:  0
pусский
Я вонюче напердел на укроклона своим сраным пердальником! Гы-гы-гы!
pусский  (аноним)  15.02.2019, 14:46
Оценка:  0
pусский
Клон болеет своим украинским пердальником... так стрельните в сраку этой жертве режима, чтоб отмучился!
pусский  (аноним)  15.02.2019, 12:06
Оценка:  0
pусский
Что-то пердак зачесался, бля! Укропы, почешите мне очко, гы-гы-гы!
гость  (аноним)  14.02.2019, 20:13
Оценка:  0
гость
"геям сало" ?
пшёл на xyй, пидop кацапский ! гггг
гость  (аноним)  14.02.2019, 17:17
Оценка:  0
гость
Сало Укропии !!!
Геям Сало !!!!
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