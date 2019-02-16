Нацотбор на "Евровидение-2019": результаты второго полуфинала
В субботу, 16 февраля в эфире телеканала СТБ и UA: Перший прошел второй полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение-2019“.
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Ведущим прямых эфиров Нацотбора на “Евровидение-2019“ в третий раз стал Сергей Притула. А ведущей бэкстейджа была Надежда Матвеева.
Состав судьей остался с прошлого года. Оценивали выступления участников Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Также сегодня на сцене Нацотбора выступил представитель Чехии группа Lake Malawi с песней "Friend of a Friend".
Во втором полуфинале Нацотбора приняли участие следующие исполнители:
Читай также: Пыталась получить посвідку на проживання“: Участница YUKO написала о гражданстве РоссииIvan NAVI
- ANNA MARIA
- KAZKA
- KiRA MAZUR
- LAUD
- KHAYAT
- Braii
- Freedom Jazz
По результатам судейского и зрительского голосования определились еще трое финалистов Нацотбора. 23 февраля мы вновь увидим выступления таких исполнителей:
- Freedom Jazz
- ANNA MARIA
- KAZKA
Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении-2019“ в Израиле.
Полная версия правил
пшёл на xyй, пидop кацапский ! гггг
Геям Сало !!!!