Гайтана выпустила новый трек ко Дню Святого Валентина

Известная украинская певица, участница “Евровидения-2012“ Гайтана выпустила новую песню под названием “Закохана“.

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Премьера трека состоялась 14 февраля на День святого Валентина. Певица опубликовала клип на своем Youtube-канале.

В новой композиции певица уверяет, что настоящая любовь существует.

“Закохана“ - песня о личном: откровенно о том, что нас меняет, заставляет время остановиться, а сердце биться чаще - безусловную любовь, которая не имеет границ“, - сообщила Гайтана в подписи к видео.