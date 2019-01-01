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Гайтана выпустила новый трек ко Дню Святого Валентина

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Певица подарила всем влюбленным новую песню "Закохана".
Гайтана выпустила новый трек ко Дню Святого Валентина
Гайтана выпустила новый трек ко Дню Святого Валентина
instagram.com/gaitanamusic

Известная украинская певица, участница “Евровидения-2012“ Гайтана выпустила новую песню под названием “Закохана“.

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Премьера трека состоялась 14 февраля на День святого Валентина. Певица опубликовала клип на своем Youtube-канале. 

В новой композиции певица уверяет, что настоящая любовь существует.

“Закохана“ - песня о личном: откровенно о том, что нас меняет, заставляет время остановиться, а сердце биться чаще - безусловную любовь, которая не имеет границ“, - сообщила Гайтана в подписи к видео.

Напомним, ранее Настя Каменских порадовала поклонников новым клипом.

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Теги: Гайтана, День святого Валентина
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Источник: Ivona.bigmir.net

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