Откровенное признание певица сделала во время съемок шоу "Дивовижні люди".

Оля Полякова пожаловалась, что не может запомнить пароль от карточки мужа Пресс-служба

Во время съемок новейшего супер-шоу “Дивовижні люди“, премьера которого состоится 23 февраля в 21:00 на канале “Украина“, певица и эксперт телепроекта Оля Полякова призналась, какие навыки хотела бы освоить.

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Королева ночи рассказала, что в супер-шоу “Дивовижні люди“ особенно ее поразили участники которые демонстрировали невероятно развитую память. К примеру, девушка, которая с легкостью воспроизвела, какие татуировки расположены на телах моделей.

“Вы знаете, я вот никак не могу запомнить пароль на карточке мужа… Я бы хотела овладеть такой способностью!“ – призналась Оля Полякова на съемочной площадке канала “Украина“.

Также певица отметила, что в шутке – лишь доля шутки:

“Мнемотехника – что-то совершенно поразительное! У меня достаточно плохая память, особенно на имена. И, знаете, я задумалась, посмотрев, насколько сильно участники проекта “прокачали“ свою память“.

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Как сообщалось ранее, масштабное шоу “Дивовижні люди“ – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны “Говорить Україна“ на канале “Украина“ Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В шоу “Дивовижні люди“ эксперты будут комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогут зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

Производством телепроекта по заказу канала “Украина“ занимается компания Friends Production. Премьера состоится 23 февраля в 21:00 и будет выходить в эфир телеканала по субботам.

Напомним, ранее Оля Полякова похвасталась стройной фигурой на съемках нового шоу.