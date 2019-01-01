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Оля Полякова пожаловалась, что не может запомнить пароль от карточки мужа

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Откровенное признание певица сделала во время съемок шоу "Дивовижні люди".
Оля Полякова пожаловалась, что не может запомнить пароль от карточки мужа
Оля Полякова пожаловалась, что не может запомнить пароль от карточки мужа
Пресс-служба

Во время съемок новейшего супер-шоу “Дивовижні люди“, премьера которого состоится 23 февраля в 21:00 на канале “Украина“, певица и эксперт телепроекта Оля Полякова призналась, какие навыки хотела бы освоить.

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Королева ночи рассказала, что в супер-шоу “Дивовижні люди“ особенно ее поразили участники которые демонстрировали невероятно развитую память. К примеру, девушка, которая с легкостью воспроизвела, какие татуировки расположены на телах моделей.

“Вы знаете, я вот никак не могу запомнить пароль на карточке мужа… Я бы хотела овладеть такой способностью!“ – призналась Оля Полякова на съемочной площадке канала “Украина“.

Также певица отметила, что в шутке – лишь доля шутки:

“Мнемотехника – что-то совершенно поразительное! У меня достаточно плохая память, особенно на имена. И, знаете, я задумалась, посмотрев, насколько сильно участники проекта “прокачали“ свою память“.

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Как сообщалось ранее, масштабное шоу “Дивовижні люди“ – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны “Говорить Україна“ на канале “Украина“ Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В шоу “Дивовижні люди“ эксперты будут комментировать уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогут зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

Производством телепроекта по заказу канала “Украина“ занимается компания Friends Production. Премьера состоится 23 февраля в 21:00 и будет выходить в эфир телеканала по субботам.

Напомним, ранее Оля Полякова похвасталась стройной фигурой на съемках нового шоу.

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Теги: Оля Полякова, Дивовижні люди
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Источник: Ivona.bigmir.net

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