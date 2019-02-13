Узнайте, где можно посмотреть пятый выпуск вокального шоу "Голос країни-9".

Голос країни 9: когда и где смотреть пятый выпуск instagram.com/goloskrainy_official/

В воскресенье, 17 февраля, выйдет пятый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

Посмотреть онлайн “Голос країни-9“ можно будет на канале 1+1 и на нашем сайте Ivona.

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В новом эфире зрители увидят еще один этап слепых прослушиваний. В 9 сезоне “Голосу країни“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Тина Кароль, MONATIK, Потап и Dan Balan.

Напомним, по итогам четырех выпусков в шоу прошло 38 участников.

Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве, Дарья Хромовая, Шае Огенетеджири.

Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская, Магдалена Паскар, Виктория Уварова, Николай Задерей, Анна Волобуева, Марина Круть.

Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский и Наталья Повстяная, Карина Арсентьева, Александр Мельник.

Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи, Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов и Самуэле Грилли, Артем Лиска.

Стоит отметит, что в девятом сезоне “Голосу країни“ на панели кресел судей появилась новая кнопка “Блок“, которая дает тренеру возможность один раз за сезон заблокировать одного из своих коллег-соперников.

Как прошел четвертый выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.